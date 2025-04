Mariza Black é protagonista de filme que retrata cultura do rádio nas periferias de Belém

A partir desta quinta-feira (3), começam as gravações do curta-metragem Nas Ondas do Rádio. Com a participação de Mariza Black e Dalilão, o audiovisual busca reconectar o público com a cultura do rádio, por meio das batidas do brega e do tecnomelody, com protagonismo de pessoas periféricas, negras e LGBTQIAPN+.

A Ilha de Caratateua, o distrito de Outeiro e a Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém, foram os locais escolhidos para as gravações, que giram em torno de "Sombra" (Mariza Black), uma misteriosa radialista que nunca revelou sua verdadeira identidade. Aos 49 anos, ela estreia um novo programa, onde poderá ser ela mesma. Mas os planos mudam quando a radialista conhece Inã (Dadila Costa), uma jovem não-binária de 19 anos, cantora de tecnomelody, que vê nesse programa uma oportunidade de reconhecimento.

Nos cenários naturais e nas praias de Outeiro e na UFPA, será construído um estúdio de rádio.

“Estou encantada com a produção cinematográfica. É algo novo para mim, e estou muito feliz em poder retratar um pouco do cotidiano da rádio neste curta, interagindo em uma linguagem nova”, disse Mariza.

A aposta do roteiro é criar diálogos bem-humorados entre duas pessoas de gerações diferentes, imersas na cultura das aparelhagens. Por conta disso, a promessa é tirar boas risadas do público. O filme também busca celebrar a importância do rádio para as famílias periféricas do Norte do país.

“Escuto rádio desde criança e já tive a oportunidade de ser entrevistada. Agora, irei assumir o outro lado, interpretando a radialista Sombra”, explica a artista.

A construção visual do filme e dos personagens é inspirada em aparelhagens clássicas como Príncipe Negro e Ouro Negro, que estão presentes na memória dos paraenses. Além disso, também estão presentes as aparelhagens mais contemporâneas, como o Búfalo do Marajó. Tudo isso está ligado às artes produzidas nas periferias e nas áreas ribeirinhas, que também fazem parte da identidade cultural da região.

A produtora Cine Diáspora é responsável pela produção do projeto, que conta com patrocínio da Lei Paulo Gustavo. O roteiro é de Lu Peixe e foi desenvolvido e premiado na 5ª edição do LAB Negras Narrativas de 2023 da APAN - Associação de Profissionais Negros do Audiovisual. O projeto também conta com a produção executiva de Rafael Nzinga e Tayana Pinheiro. Nas Ondas do Rádio é um curta-metragem de ficção, com drama e comédia.

Nas Ondas do Rádio tem como foco destacar a contribuição LGBTQIAPN+ e afroamazônica na música brega e tecnobrega, desde a criação até a distribuição. “Queremos mergulhar no subjetivo de mulheres negras, lésbicas e pessoas não-binárias para desconstruir estereótipos e afirmar o lugar dessas pessoas como agentes criativas da arte na região”, afirma a cineasta Lu Peixe.

Com estreia prevista para maio de 2025, o filme contará também com oficinas de produção audiovisual para jovens, além de um pré-lançamento gratuito em Outeiro e Icoaraci nos próximos meses.