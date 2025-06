Mariza Black promove São João com repertório novo

A cantora Mariza Black desembarca no clima do São João com a força, a alegria e a potência do samba, nesta sexta-feira, 20, na Cervejaria Cabôca, a partir das 20h. A artista traz um repertório especial com os sucessos preferidos do público, como “Já É” (Jorge Aragão), “Você Me Vira a Cabeça” (Alcione), “Ogum” (Zeca Pagodinho), “Vou festejar” (Beth Carvalho) e “Sonho Meu” (Dona Ivone Lara), misturados a MPB, música paraense e nordestina, como “Xote das Meninas” (Luiz Gonzaga), “Espumas ao Vento” (Fagner) e “Anunciação” (Alceu Valença).

Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla e também no dia do show, na Cabôca.

“São João pra mim é muita música, muita cor e muita alegria. Eu amo o São João desde pequena. Simplesmente, adoro!”, conta Mariza. “Eu faço show de samba o ano inteiro, inclusive na quadra junina. O público que curte esse ritmo é amplo e bastante diversificado, mas ama o samba do mesmo jeito, assim como eu”, revela a artista paraense de voz grave e potente.

Mariza Black conta que sempre procura variar o repertório de seus shows, incluindo clássicos e novos hits de música popular brasileira, paraense e pagode, inclusive, colocando essas faixas em ritmo de samba. Mas, para essa apresentação especial na Cabôca, ela prepara muitas surpresas para o público, incluindo a apresentação de hits da cultura nordestina que permeiam a memória afetiva de muita gente.

Além disso, uma atração convidada vai dividir o entusiasmo do público com Mariza. “Estamos cheios de planos para essa noite. Por enquanto, a atração convidada é surpresa, mas, logo vocês vão saber e vão se encantar junto comigo”.

Mariza vai ser acompanhada no palco por sua banda, formada pelos músicos Roni Silva (cavaco), Abel Oliveira (baixo), Marcelo Vieira (violão), João Paulo Pires (bateria), Gabriel Beer (saxofone e clarinete), Augusto Alcântara, mais conhecido como Mestre Feijão, e Waldir Almeida (ambos na percussão).

“Eu me empenho para fazer um show pra cima, que convida a cantar e a dançar junto. O setlist é montado por mim, mas eu conto com uma banda incrível, versátil e experiente, que torna os meus ideais de show possíveis”.

A dica da cantora é chegar cedo porque o show vai começar cedo. “Espero vocês lá”, declara.

Projetos

Após abrir o ano com a Live Session “Pelas Águas do Samba”, de cinco faixas, Mariza Black iniciou a produção de dois videoclipes, que serão lançados no próximo semestre. O primeiro é da canção “Senhora do Mar”, do paraense Toninho Nascimento, compositor dos sucessos de Clara Nunes, “Conto de Areia” e “A Deusa dos Orixás”. A faixa está no álbum de Mariza, “Samba Parauara”, de 2010.

A outra canção que vai ganhar clipe é “Beleza Africana”, single lançado pela artista em xxx, composição da dupla paraense Dudu Neves e Davi Amorim. Mariza já gravou parte do clipe em uma ilha de Ananindeua e fará a filmagem de Beleza Africana também no município, em outra locação.

Agende-se:

Dia: hoje, 20

Hora: 20h

Local: Cervejaria Cabôca (Boulevard Castilhos França, 550, Campina)

Ingressos à venda no site Bilheteria Digital e no local no dia do evento.