Na Rádio Liberal FM, Manu Bahtidão e Rebeca Lindsay lançam nova música 'Forever'

Manu Bahtidão e Rebeca Lindsay estiveram na Rádio Liberal FM na tarde desta terça (22) para apresentar o novo trabalho da dupla. Ao lado do apresentador Markinho Pinheiro, as artistas lançaram com exclusividade aos ouvintes a música "Forever", que faz parte do projeto audiovisual "Conexões".

Segundo Rebeca, o lançamento do audiovisual está acontecendo desde o início do ano, de forma gradual. A primeira faixa foi disponibilizada no YouTube em março e ganhou o nome de "Pra Sempre Infitinito", um feat com Priscila Senna.

Ao O Liberal, Lindsay garantiu que a parceria com Bahtidão é a mais aguardada. As duas gravaram "Forever", um presente de Manu e do empresário Anderson Halliday para esse projeto.

"A música com a Manu é a participação mais esperada nesse projeto 'Conexões'. Juntinhas de novo no palco, é muita emoção, e com uma música linda. Era para ser gravada em outro projeto da Manu e eu ouvi a música e eles me deram. Gravamos e foi emocionante. O lançamento em primeira mão é aqui [na rádio], claro.", conta Rebeca.