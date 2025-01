Paolla Oliveira se transforma novamente em onça-pintada para ensaio da Grande Rio; veja

Paolla Oliveira já está na contagem regressiva para desfilar na Marquês de Sapucaí, no Carnaval 2025. Ela entra na avenida no dia 4 de março, como rainha de bateria da Grande Rio, que irá homenagear o Pará, com o enredo “Pororocas parawaras: as águas dos meus encantos nas contas dos curimbós”.

Na concentração para encarar esse grande dia, a atriz vive uma maratona. Ela se mantém próxima à comunidade ao estar presente em todos os preparativos e ensaios da agremiação que consegue.

Nesta desta terça-feira (21), Paolla marcou presença no ensaio de quadra da escola de samba.

"A maratona é muito mais emocional do que física, pode acreditar! Então, fico muito feliz que o corpo aguenta. E sabe o que coloca meu fôlego em dia? Os ensaios, eles são reais e me impulsionam", conta Paolla em entrevista à Vogue Brasil.

Neste Carnaval 2025, a Grande Rio promete mergulhar no universo do Carimbó para contar a história de Mariana, Jarina e Herondina, as Belas Turcas; e a Cabocla Jurema. Por conta disso, Paolla se vestiu de onça-pintada para o ensaio desta terça em referência à Herondina e à lenda que diz que ela se transformava no felino.

Com styling de Rita Lazzarotti, o look é assinado por Victor Hugo Mattos e a sandália é Fernando Pires, o responsável pela maquiagem da atriz é Gabriel Nascimento e o cabelo é obra de Fellipe Parks.