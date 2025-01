Paolla Oliveira homenageia aniversário de Belém com receita de brigadeiro de açaí

A atriz Paolla Oliveira continua a surpreender seus fãs e a mergulhar ainda mais na rica cultura do Pará. Em comemoração aos 409 anos de Belém, Paolla compartilhou em suas redes sociais uma receita especial de brigadeiro de açaí, em um vídeo cativante que conquistou corações e paladares.

No vídeo, disponível em seu perfil no Instagram, a atriz mostra passo a passo como preparar essa deliciosa sobremesa, que combina a tradicional doçura do brigadeiro com o açaí. Assista:

Paolla Oliveira tem demonstrado um crescente encantamento pela cultura paraense. Ela já apareceu participando de uma aula de carimbó, uma dança típica da região, visitou o Combu, conheceu terreiros, a Basília Santuário... Tudo isso porque, em breve, ela vaibrilhar novamente como Rainha de Bateria da escola de samba Grande Rio no Carnaval de 2025. A atriz, que já gravou uma novela no Pará em 2017, leva consigo um pedaço da Amazônia em seu coração e promete encantar o público com sua performance.

O tema da Grande Rio para o Carnaval de 2025 é uma celebração da Amazônia e suas histórias místicas. O enredo, de autoria dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, com a colaboração da pesquisadora Rafa Bqueer, narra a trajetória de Mariana, Jarina e Herondina, as Belas Turcas, e da Cabocla Jurema, personagens que personificam a floresta amazônica. A proposta é uma jornada mística que atravessa palácios, pajelanças, incensos, igarapés, Encantarias e terreiros de Tambor de Mina, tudo embalado pelo som de maracas e tambores e perfumado com ervas da floresta.

Paolla Oliveira, com sua presença carismática e dedicação, tem se tornado uma verdadeira embaixadora da cultura paraense. Como sempre, a atriz encontra formas criativas e deliciosas de conectar-se com o público e celebrar a diversidade do Brasil.