'É uma escolha da mulher', diz Paolla Oliveira no 'Roda Viva' ao defender direito ao aborto

Durante a sua participação no programa Roda Viva, desta segunda-feira (05/05), a atriz global Paolla Oliveira defendeu o direito da mulher ao aborto, além de também falar da empoderamento feminino e a questão do alcoolismo, drama que a sua personagem Heleninha Roitman enfrenta no remake da novela "Vale Tudo".

A intérprete de Heleninha em Vale Tudo ressaltou a importância dessa personagem para ela: “A Heleninha, a gente tem ela quase que como um estereótipo. A mulher da crise, a mulher do escândalo, a bêbada. Para mim, ela é mais. Penso que ela é uma mulher com tantas camadas, desafios, conflitos.”, disse.

Além disso, Paolla também falou sobre o preparo que teve para interpretar uma personagem que é uma pessoa em recuperação. "Procurei muito sobre as mudanças do alcoolismo de lá para cá, então eu vejo que no Brasil mudou bastante, mas que os estigmas continuam”, disse, sobre o remake de Vale Tudo.

Defesa ao aborto

Mas o que chamou mais atenção e repercutiu nas redes sociais, foi o fato da atriz sair em favor da defesa do aborto. "Acho que isso é uma escolha da mulher, e eu sou a favor. É uma decisão da mulher, tem que ser. Acho um grande retrocesso a gente não pensar nisso como uma posssibilidade", declarou.

A atriz, que namora o cantor de samba Diogo Nogueira, foi também questionada sobre sua decisão pessoal de não ter filhos, e afirmou: “Eu não tenho mais vergonha de dizer [que não quero ter filhos]. A maternidade é uma coisa tão linda, grandiosa, especial. Tem que ser uma decisão, uma escolha.”

Confira a entrevista na íntegra:

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.