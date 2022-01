Jessilane, do 'BBB 22', é professora de biologia e não quer 'ser a planta' do programa

Jessilane, do grupo Pipoca, é professora de biologia e foi anunciada como a mais nova participante do 'BBB 22'. A sister possui 26 anos é natural da Bahia, mas mas mora em Valparaíso de Goiás (GO).

Conheça AO VIVO os participantes do BBB 22

VEJA MAIS

Perfil da participante:

Ela sempre teve o desejo de ajudar nas contas de casa e, por isso, seu primeiro trabalho de carteira assinada foi aos 14 anos. Nunca deixou de lado os estudos. Já formada, aprendeu Libras para poder lecionar para alunos surdos e, atualmente, é pós-graduada na linguagem de sinais e estuda para ser intérprete. Para completar a renda, dá aulas como professora particular e, nos fins de semana, ajuda a mãe em um salão de beleza. Tem muito orgulho da carreira acadêmica que trilhou.



Jessilane se considera brincalhona, mas sabe ser firme quando necessário. Conta que costuma ficar mais próxima das pessoas que acabou de conhecer do que os próprios amigos que as apresentaram, e que todos a classificam como “inimiga do fim”. Adora balada. Pretende se jogar de cabeça na experiência do BBB: “Quero tudo, menos sair do programa como planta”. Diz que, apesar de evitar discussões, desce do salto quando bate de frente com alguma atitude preconceituosa.



No ‘Big Brother Brasil’, entre os muitos sonhos que Jessilane pretende realizar, está o de conseguir comprar um salão de beleza para a mãe, depois da participação no reality.