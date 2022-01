Luciano, do 'BBB 22', natural de Florianópolis, entra no Time Pipoca do reality

Mais um participante do ‘BBB 22’ foi divulgado pela produção do programa! O bailarino clássico e ator Luciano, natural de Florianópolis, tem 28 anos. Ele será do Time Pipoca. O brother trabalha em um canal infantil do Youtube, “Gato Galactico”.

Perfil do participante:

Na infância, passada na periferia de sua cidade, com apenas 5 anos e na contramão dos seus irmãos, que sempre viveram a cultura do hip hop, ingressou na aula de balé clássico. Já adulto, cursou atuação e começou a trabalhar como modelo. Atualmente interpreta o personagem Lipe no canal de YouTube “Gato Galactico”. Conta que sua veia artística sempre foi muito incentivada pela mãe, que o criou sozinha, e que adora ser o centro das atenções. Já viveu um relacionamento não-monogâmico durante oito anos e, atualmente, entra na casa comprometido.



Nas horas vagas, gosta muito de dançar e de preparar para os amigos alguns dos drinks que aprendeu quando trabalhou como barman, o que elege como um ponto a seu favor no BBB. Acredita que pode ter um bom relacionamento com os demais confinados por ser bastante desenvolto, persuasivo e convincente. “Consigo ganhar a pessoa ajudando ela”, explica. Por outro lado, vê dificuldade em identificar a maldade nas atitudes de pessoas ao seu redor. Nas brigas, opta pelo perfil apaziguador, buscando sempre ouvir os dois lados da história.



O ‘Big Brother Brasil’, para Luciano, além de uma experiência única, é uma grande oportunidade de atingir uma das suas ambições: "Ser rico e famoso a ponto de não conseguir andar em um shopping", brinca.