BBB22: Bárbara e Laís ganham a primeira prova de imunidade do programa

Pouco antes de completar 12 horas, a Prova de Imunidade Americanas chega ao fim consagrando Bárbara e Laís como as primeiras vencedoras da prova de resistência do programa. Segundos antes, Lucas e Luciano foram eliminados da prova, se tornando a quarta dupla a sair do Provódromo.

A prova valia imunidade para um brother ou sister, além de um prêmio no valor de R$ 10 mil em produtos para cada pessoa da dupla campeã.