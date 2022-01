BBB 22: Saiba o horário que Jade Picon, Arthur e Linn vão entrar no programa na quinta-feira (20/01)

Jade Picon, Arthur Aguiar e Linn da Quebrada, que estavam cumprindo quarentena após positivaram para a covid-19, vão entrar no "Big Brother Brasil 22" na próxima quinta-feira (20). A emissora divulgou que vai liberar a entrada dos participantes às 13h. O momento vai ser transmitido ao vivo em um plantão feito pela Rede Globo na TV, com exibição na GloboPlay para os assinantes.

Além disso, os três participantes do Time Camarote também vão disputar a prova valendo imunidade logo no primeiro dia com o restante do grupo.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão da editora web Vanessa Pinheiro)