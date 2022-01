Mayra Cardi diz que não teme ser traída por Arthur Aguiar no BBB22

Mayra Cardi e Arthur Aguiar não saem da boca do povo. Mesmo que a coach tenha exposto uma série de traições por parte do marido, ela negou que sinta medo de levar mais um chifre durante a participação do ator no BBB22. Cardi ainda disse que confia na transformação de Aguiar.

“Boa sorte, meu amor, estou aqui fora te apoiando! Sim, eu acredito na sua transformação, acredito na transformação do ser humano, até mesmo porque se eu não acreditasse, eu poderia trabalhar com qualquer outra coisa menos com transformação”, escreveu ela em seu Instagram.

Junto com a legenda em apoio ao marido, Mayra publicou um vídeo em que fala sobre o medo de ser traída: “Você não tem medo? Não! Eu tinha medo quando eu achava que a minha vida era minha. A vida nunca foi nossa, ela é de Deus. Só que Deus é tão bom que nos deu livre-arbítrio para fazer o que a gente quiser.”