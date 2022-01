BBB 22: Vinicius finge ser pobre para ‘ganhar marketing’ no programa, alfineta influencer

A história narrada pelo cearense Vinícius, participante do ‘BBB 22’, sobre ser um ‘blogueiro pobre’ e, também, de ter vendido o botijão de gás para comprar ingresso de show da cantora Anitta, tem sido questionada nas redes sociais pela influenciadora Verolayne, natural de Maceió (AL). Sem papas na língua, ela utilizou as redes sociais, nesta quarta-feira (19), para dizer que tem recebido relatos de pessoas do Cariri, região de origem do brother, que desmentem os fatos contados por ele no reality.

VEJA MAIS

Nos Stories, Verolayne primeiro diz que não vai expor o que sabe. Mas, em seguida volta atrás e afirma que vai “dar uma chance” a ele, referindo-se a Vinicius em tom de deboche. E então dispara: “Eu recebi alguns relatos assim: ‘ele não era pobre. Ele foi criado por um avô, sei lá, que tinha dinheiro. Estudou só em escola particular. Nas melhores escolas. Inclusive, estudava comigo e ele não era bolsista. Ele pagava R$ 2 mil de mensalidade. Uma escola chamada Pequeno Príncipe. Inclusive, uma das mais caras do Cariri”.

Assista ao vídeo:

A influencer prossegue com o relato contando que, quando atingiu a maioridade, Vinícius teria perdido o avô, que seria o seu provedor e responsável financeiro. Diante disso, ele teve que voltar para a casa dos pais. “ [Lá] realmente não tem boas condições. Mas ele sempre teve tudo. Dizem que essa história de botijão de gás é mentira. É marketing pra ficar bem na fita”, finaliza.