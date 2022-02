BBB22: Scooby e Paulo André desconvidam Arthur para almoço do Anjo; entenda

No BBB 22, Paulo André e Pedro Scooby convidaram Douglas Silva, Brunna Gonçalves e Arthur Aguiar para participarem do Almoço do Anjo junto com eles, neste domingo (13). A dupla de atletas venceu a prova do Anjo no dia anterior. No entanto, no momento do almoço, Scooby e P.A receberam somente dois convites para a refeição e eles optaram por excluir Arthur.

O marido da ex-BBB Maíra Card, ficou chateado e reclamou: “Pô, a Brunna foi a primeira pessoa”. “Eu já sabia, irmão. Está tudo certo, vida que segue, segue o baile. Nada diferente de tudo que eu já falei”, disse o ator sobre a preferência a Douglas.

Depois, em conversa reservada, o surfista comentou com Paulo André: “Segue o baile, irmão. Me tratou meio mal, daqui a pouco já vou dar uma patada nele já na orelha”. “Ô, esfria”, aconselhou DG. Scooby acrescentou: “Já mandou: ‘Nada de diferente, já sabia, é isso mesmo'”. “Ele mandou isso para você?”, questionou Douglas.