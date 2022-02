Scooby comenta ausência dos filhos em vídeo: 'Devem estar com a Luana'

Após vencer a Prova do Anjo do BBB 22, Paulo André e Pedro Scooby ganharam um almoço especial neste domingo, 13, com direito a mensagem de vídeo dos familiares. Paulo André caiu no choro e Scooby comentou a ausência dos filhos no vídeo, sem saber que a aparição das crianças não foi autorizada pela ex, Luana Piovani: "pô, as crianças devem estar com a Luana", comentou o surfista.

No confinamento, Douglas Silva lamentou a ausência dos filhos do brother e Scooby especulou o motivo atribuindo à Luana ter decidido não expor as crianças para milhões de expectadores na TV. "Faz sentido", disse Brunna Gonçalves. "E eu apoio super isso, tranquilo", afirmou Scooby.

"Caraca, mano. Estou com muita saudade da minha mulher, da minha família", completou o surfista. "Ela falou que está te assistindo 24h por dia, você viu", comentou Brunna. "Cara, minha mãe lembrou de uma história de quando eu tinha sete, oito anos. Pô, estava chovendo, mané, eu vi um maluco no ponto de ônibus dormindo. Falei: 'pô, pai, para o carro'. Meu tinha ganhado um casaco novinho e falei: 'não, o casaco vai ser do cara. Meu irmão muito parceiro de vida", contou o surfista. "Vocês são parecidos, né", disse Douglas. "Minha mãe é muito boazinha, ela é muito f*", elogiou.

"Só da Cintia falar que as crianças estão bem já está tudo certo. Eu estava preocupado", disse Scooby citando a atual esposa, a modelo Cintia Dicker. "Entenderam porque eu falo que a Cintia é a mulher mais bonita do mundo? Sou apaixonado", declarou o brother.