BBB 22: Arthur diz que quando Eslovênia perde o controle, é divertido; já Natália é um problema

Uma conversa na madrugada deste domingo, 13, chamou a atenção de telespectadores do "Big Brother Brasil 22". Arthur Aguiar voltou a falar que Natália "perde o controle" nas festas, e que isso é um problema. Ele conversava com Eslovênia e Lucas quando chegou a comparar o comportamento de Natália com o de Eslovênia nas festas.

"Acho que infezliemente a Nat tem algumas atitudes que prejudicam ela, tipo perder o controle", começou Arthur. "Porque é diferente, por exemplo, a Eslô, ela se diverte, ela tipo, entre aspas perde o controle em aguns momentos. Mas o perder o controle dela não afeta ninguém. É divertido", continuou.

Eslovênia deu risadas, lembrando a vez em que quebrou uma câmera e fez com que toda a casa perdesse estalecas. Mas Arthur continuou a comparação dizendo que Natália é pior.

"Na minha opinião, a Nat quando perde o controle ela vira um problema. Ela cai, as pessoas ficam preocupadas, alguem tem cuidar, vai na pessoa, pega a bebida da pessoa", continuou Arthur. "Falando coisas sem noção para as pessoas, do nada", concordou Eslovênia. "Pode ser que eu esteja muito errado, mas não acho que assistir isso é divertido", completou Arthur.

Assista:

A declaração de Arthru Aguiar foi apontada como racista por usuários do Twitter. Veja: