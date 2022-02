Casa de vidro, contragolpe e paredão: veja o que aconteceu no BBB ontem, domingo (14/02)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, domingo (14/02), um dia cheio de tensão pré-paredão dos confinados da 22ª edição do BBB. O programa foi marcado por muita especulação de votos, entrada dos participantes da Casa de Vidro, contragolpe e formação do quarto paredão da casa. Veja o que rolou.

Maria aponta que Jade Picon se posiciona de forma conveniente

Maria e Vinícius analisando o jogo de Jade Picon. (Reprodução / Globo)

O domingo dos confinados foi repleto de muita especulação pré-paredão, com muitos tentando analisar o jogo e adivinhar os possíveis votos da casa. No quarto Lollipop, a líder Jade Picon foi pauta durante uma papo entre Maria e Vinícius e uma das observações feita pela atriz, era que a influencer se aproximava das pessoas por conveniência. "Ela já tem algumas prioridades. A Eslô e a Brunna observaram muito o fato dela ter trazido a Laís para ela, muito mais porque ela já era próxima à Bárbara do que realmente ela querer ser próxima da Laís", detalhou Maria. A artista apontou ainda que Jade afirmou querer a liderança pois, se Linna ganhasse, Pedro Scooby estaria no paredão. “E ela se posiciona, claro, só que ela se posiciona um pouco de uma forma conveniente".

Jade Picon não quer ser alvo de brothers

A líder Jade Picon passou o dia analisando quem indicaria ao paredão, mesmo com suas duas opções óbvias: Lucas e Arthur. Apesar disso, ela desabafou sobre indecisão com Bárbara, revelando que não sabia se era bom bater na mesma tecla [indicando Arthur], porém, se indicasse Lucas, teria um novo desafeto dentro do BBB. “Não sei se é bom bater na mesma tecla. Mas criar outra tecla para bater na frente de todo mundo? Aí, semana que vem, se não sair nem o Lucas, que acredito que não sairia, eu já tenho dois votos. Já dei motivo para receber dois votos. Mais um, acabou", explicou ela às amigas. Segundo a influencer, se Lucas fosse para um paredão com Natália, quem ela achava que iria receber a maioria dos votos da casa, ele voltaria. "Se a Natália estiver, ela sai", comentou.

Douglas Silva acredita que confinados estão perseguindo Jessilane e Natália

Douglas Silva conversando com Pedro Scooby e Paulo André sobre os votos (Reprodução / Globo)

Na área externa da casa, Douglas, Paulo André e Pedro Scooby tentaram articular as possibilidades de votos do novo paredão. No papo, o ator ressaltou que a casa estaria perseguindo Jessilane e Natália e aproveitou para “puxar a orelha” do amigo surfista. "São duas meninas que já foram ao Paredão duas vezes e a galera está indo para cima delas acho que por não entender o jeito que elas têm", disse ele, explicando que seu desentendimento com Jessilane já passou e que Scooby não podia justificar o voto na sister por isso. "A gente teve algo que resultou numa discussão, mas a gente resolveu. E quem fez algo para mim e me prejudicou, não está dentro do seu discurso", finalizou ele se dirigindo ao amigo. Pedro argumentou que, conforme entendeu de Jessilane, Douglas Silva seria uma opção de voto e, por ela ser próxima de Linna, o grupo inteiro era um alvo.

Paulo André opina sobre Jade, Laís e Bárbara

Após tentar conversar com Jade sobre a possibilidade dos anjos imunizarem Arthur Aguiar, Paulo André retornou para os amigos afirmando que a ficante ficou "pistola" com a situação e que "a real" mesmo de tudo era Bárbara e Laís ao lado da líder, insinuando que as sisters influenciavam a participante. "Estão comendo o cérebro [dela]. [Foi] muito junto da mudança", comentou Arthur.

Gustavo e Larissa da Casa de vidro entram no BBB 22

Gustavo e Larissa comemorando a entrada no BBB 22 (Reprodução / Globo)

Gustavo e Larissa agora são oficialmente os dois novos participantes do BBB 22 após ficarem por três dias na Casa de Vidro aguardando a votação popular que iria permitir ou negar a entrada dos dois na casa. No programa ao vivo Tadeu Schmidt anunciou que por 52,77% dos votos, os telespectadores decidiram que a dupla iria entrar.

Formação de paredão tem contra golpe e prova bate-volta

A formação do paredão começou com os anjos Pedro Scooby e Paulo André imunizando Douglas Silva, com Paulo também ganhando imunidade. Sem muitas surpresas, a líder Jade Picon indicou Arthur Aguiar para a berlinda, tirando a possibilidade do brother ir para a prova bater-volta. Já com o benefício do contragolpe, o ator puxou Bárbara para o paredão. Na votação geral, que desta vez foi no confessionário, Natália foi a mais votada da casa e puxou Laís para a berlinda. No voto aberto, Gustavo e Larissa revelaram que suas opções eram Brunna Gonçalves. Veja como ficou a votação:

Arthur Aguiar votou em Laís; Tiago Abravanel votou em Natália; Paulo André votou em Linn da Quebrada; Douglas Silva votou em Laís; Pedro Scooby votou em Linn da Quebrada; Bárbara votou em Lucas; Laís votou em Natália; Brunna Gonçalves votou em Natália; Vinicius votou em Natália; Eliezer votou em Natália; Maria votou em Pedro Scooby; Eslovênia votou em Natália; Lucas vota em Tiago Abravanel; Natália votou em Laís; Jessilane votou em Pedro Scooby; Linn da Quebrada votou em Pedro Scooby.

Laís vence prova bate-volta e Arthur Aguiar, Natália e Bárbara formam o quarto paredão

Os emparedados Arthur Aguiar, Bárbara e Natália (Reprodução / Globo)

Com o direito da prova bate-volta, Laís, Bárbara e Natália participaram da dinâmica de achar celulares com PicPay. Na primeira fase, os aparelhos selecionados eram: 2, 8 e 9 . Na segunda: 14, 15 e 23 e na terceira era o 30. Laís se saiu melhor na prova e conseguiu se salvar do seu primeiro paredão, Arthur Aguiar e Natália foram para a berlinda novamente, acompanhados da novata Bárbara. A votação acontece no Gshow, com o público indicando quem será o eliminado de terça-feira.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)