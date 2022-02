Laís vence o bate e volta do BBB neste domingo (14); paredão tem Bárbara, Natália e Arthur

Na votação deste domingo (14), Laís não tinha recebido votos ainda na casa do BBB 22, mas recebeu três e foi para a prova do bate e volta com a amiga Bárbara e com Natália. No jogo, conseguiu voltar do paredão e se salvou.

Com isso, Bárbara e Natália foram ao paredão com o já experiente em paredões Arthur Aguiar, que volta a ficar na berlinda pela segunda semana consecutiva.

O resultado da votação do paredão sai na terça-feira.