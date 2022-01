Veja como e onde assistir o 'BBB 22' ao vivo e grátis, pelo celular e PC

Quem é fã do "Big Brother Brasil" deve estar ansioso para acompanhar tudo o que acontece dentro do reality global. Apesar de muitas pessoas verem somente durante a noite, na TV Globo, também é possível assistir 24 horas por dia. Saiba como e onde ver o "BBB 22", ao vivo e grátis, pelo celular ou computador.

Entre as opções do público estão: assistir gratis pela web, para acompanhar a programação especial que comenta e interage com os participantes; e assistir o programa 24 horas por dia, sem interrupções, gastando bem pouco no pay-per-view.

Como assistir BBB 22 ao vivo e grátis?

A única maneira de assistir ao "BBB 22" pela internet é com o serviço de streaming Globoplay. O público pode usar o site ou aplicativo da plataforma, que estão disponíveis gratuitamente para iOS, iPadOS, Android, smart TV, Playstation e XBOX.

Também é possível acessar o Globoplay, de maneira gratuita para assistir o "BBB 22", quando o programa estiver passando ao vivo na TV aberta. Então, se não tiver uma TV por perto, pode acompanhar pelo aparelho celular ou PC.

Mas para aqueles que querem acompanhar, ao vivo, todas as câmeras da casa mais vigiada do Brasil a plataforma da Globo oferece planos mensais que custam a partir de R$ 24,90.