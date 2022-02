BBB22: Globo pode expulsar Maria a qualquer momento, após agressão a Natália

Na madrugada desta terça-feira (15), Maria assumiu ter agido com agressividade ao bater com um balde de água na cabeça de Natália Deodato durante o Jogo da Discórdia no BBB 22. No Twitter, fãs do reality show da Globo pediram a expulsão da atriz.

Segundo o colunista Léo Dias, as câmeras do confessionário foram desligadas e a sister pode ser expulsa a qualquer momento. O posicionamento da Globo ao público também será feito nas primeiras horas do dia. Os internautas repercutiram essa notícia bombástica.

Após o final do jogo, Maria ainda conversou com Viny sobre o acontecido. "Ela me deixou com muito ódio, com muito ódio. Não raciocinei, é a segunda vez que eu faço isso. Com o Arthur [Aguiar] foi a mesma coisa .Ele me 'emputeceu', e eu fiz assim na cara dele", lembrou Maria, referindo-se ao outro Jogo da Discórdia em que também agiu com agressividade contra um colega de confinamento.

VEJA MAIS