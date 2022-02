BBB 22: Maria bate com balde na cabeça de Natália e público pede expulsão; entenda

O famoso e polêmico Jogo da Discórdia de segunda-feira (14) do BBB 22 rendeu muita discussão na internet após a participante Maria bater na cabeça de Natália com um balde durante a dinâmica. A repercussão foi tão negativa que vários artistas, inclusive a Gretchen, se manifestaram nas redes sociais para abominar o momento e pedir a expulsão da confinada. Veja a cena:

Entenda a dinâmica do Jogo da Discórdia

Na dinâmica da noite, os brothers definiam seus adversários com as placas.

saiba quais as placas do jogo da discórdia desta segunda-feira (14)

se faz de vítima,

arrogante,

não tem palavra,

zero à esquerda,

fala muito e faz pouco,

trapaceiro (a),

fútil,

interesseiro (a),

sem carisma,

fraco (a) no jogo,

melhor de boca fechada,

sem personalidade

desagradável.

Os demais confinados tinham o direito de concordar com a acusação votando sim ou não. Caso a maioria fosse sim, o acusador jogava um balde de água suja na "vítima", se fosse não, o acusado tinha o direito de jogar a água no acusador.

Na vez de Natália, a sister escolheu a placa "fala muito e faz pouco" para Maria, mas a maioria dos brothers não concordaram com a justificativa da design de unhas e a atriz ganhou o direito de jogar o balde de água suja na rival. No entanto, ao fazer o gesto, bateu com o utensílio na cabeça da participante. "Só não pode bater o balde na cabeça, né?", reclamou Natália. O momento foi tão tenso que Tadeu Schmidt chamou um rápido intervalo durante o programa ao vivo, confira:

Repercussão negativa nas redes sociais

Nas redes sociais, vários artistas e internautas se manifestaram sobre a situação, reprimindo a atitude de Maria. A cantora Gretchen foi uma: "Tudo tem limites. Educação é crucial em todos os momentos. Horrível o que assisti nesse vídeo. Não foi sem querer, inclusive assumido pela própria Maria. E um pedido de desculpas é muito pouco pela humilhação nacional que essa menina passou", disse a autora de 'Conga'.



A atriz Ingrid Guimarães também foi até seu Twitter comentar sobre o jogo, mas sem citar o momento específico. "Não tem entretenimento que me faça achar legal ver uma mulher levar um balde na cabeça, ser molhada e julgada por tanta gente ao mesmo tempo. Existe um limite entre entretenimento e mau gosto . Não é treta. É crueldade", comentou.

Internautas pedem expulsão de Maria

Na internet, muitos passaram a pedir a expulsão de Maria, pois não era a primeira vez que a confinada agia de forma agressiva, já que no Jogo da Discórdia anterior, também teve uma má conduta ao colar uma plaquinha na testa do Arthur. Outros também ressaltaram que, caso fosse Natália 'batendo' com o balde em Maria, ela já teria sido expulsa. Nos assuntos do momento, a frase "foi agressão" tomou conta das redes. Veja os tweets:

O que a Globo diz sobre as 'agressões' de Maria?

Apesar de ter parado a dinâmica para um comercial e advertir Maria ao retornar para o ao vivo, a Globo e nem o Boninho se manifestaram sobre o ocorrido publicamente. Mesmo assim, as redes sociais do diretor do programa foram tomadas com a hashtag "fora maria", com muitos pedindo a expulsão da participante e afirmando que foi sim agressão.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)