BBB 22: 'Tem que transar mesmo', diz pai de Maria após a filha fazer sexo no reality

Maria do Big Brother Brasil 22 sempre conta das suas experiências sexuais dentro do programa. Dentro do reality ela já beijou Linn e Eliezer, e já foi até para debaixo do edredom com o brother. Em outro momento, ela contou que já beijou a mesma mulher que seu pai e que sua família sabe da sua bissexualidade.

Carlos Câmara, pai de Maria, comentou as cenas da filha embaixo do edredom: "tem que transar mesmo". O gari e massoterapeuta falou sobre as decisões de Maria, ao programa "A Tarde é Sua", de Sonia Abrão.

VEJA MAIS

"Ela é adulta, ela sabe o que é certo e errado. Se ela transou, é porque ela estava com vontade, quem sou eu para discriminar? Eu apoio a minha filha em tudo que ela fez. Se está com vontade, tem que transar mesmo. Essa é minha opinião".

Carlos ainda comentou sobre a filha ganhar dinheiro com fotos nuas e a revelação que ela fez no BBB 22, quando eles beijaram a mesma mulher.

"Olha, eu acho bonito. Mas ela é maior de idade, paga as contas dela, não posso me meter da vida. Só tenho que apoiar no que ela faz", afirmou.

"Até hoje a gente ri disso. Foi engraçado pra caramba", finalizou Carlos.

SEXO NO BBB

Durante a madrugada desta quinta-feira, 03, Maria e Eliezer fizeram sexo dentro do quarto em que estavam outros participantes. Eles não reclamaram do ato, mas a Laís e Vinicius assistiram tudo sem falar nada.

Laís chegou inclusive a dizer, que ouvia alguns barulhos do sexo.

Após terminar de se relacionar com Maria, Eliezer deixou o cômodo e foi até o banheiro jogar a camisinha fora.