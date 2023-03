BBB 23: Quem sai hoje do BBB? Confira os últimos resultados das enquetes

O 9° paredão do Big Brother Brasil já está formado e os participantes Cezar Black, Domitila, Larissa e Ricardo (Alface) disputam a permanência na casa. Na dinâmica, Cezar foi indicado do líder Guimê, Larissa recebeu a votação da casa junto com Marvvila, que puxou Ricardo após vencer a prova bate-volta e Domitila foi direto para o paredão ao perder a disputa no Quarto Branco.

O resultado do paredão será transmitido na noite de hoje, terça-feira (14), no programa ao vivo, às 22h:45.

Segundo as enquetes formadas pelos portais UOL e OLiberal, Larissa tem mais chances de sair do programa, com rejeição de 77,79%, seguida de Ricardo (Alface) com 12,85%, Domitila com 6,98% e Cezar com 2,38%. Aproximadamente 242.182 foram registrados desde a abertura da enquete até a tarde desta terça-feira (14), por volta das 16h. Veja:

Enquete UOL

Larissa: 77,79%

Ricardo: 12,855

Domitila: 6,98%

Cezar Black: 2,38%

VEJA MAIS

Enquete OLiberal

Larissa: 56%

Ricardo: 27%

Domitila: 13%

Cezar Black: 3%

Para votar e escolher o eliminado da edição, basta acessar o site do gshow, na aba ‘BBB’ ou clicar aqui.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)