Babu Santana fala sobre novos projetos e BBB 23 em live para o Grupo Liberal

Babu Santana é o convidado do Grupo Liberal para uma live, às 19h, nesta quarta-feira, 15. Autêntico, descontraído e também sério, a personalidade do artista foi conhecida mais a fundo no Big Brother Brasil 20. O cantor e ator brasileiro, é um artista com muitas facetas. Quem já viu Babu nas telinhas ou telonas, sabe que pode encontrar personagens fortes e marcantes. Em entrevista exclusiva, ele vai falar sobre sua trajetória, novos rumos e sobre as tramas atuais do BBB 23.

Agora, ele se prepara para dar vida ao Frei Severo. O personagem estreia em “Amor Perfeito”, próxima novela das seis, da TV Globo. Dominicano, o Frei é o “comandante” da Irmandade, sendo o único celebrante. Ainda que demonstre ser durão e disciplinador, o Frei é descrito pela sinopse da produção como um personagem de “grande coração”, mesmo assim, impõe respeito, por sua autoridade moral e força física. O Frei não tem medo de enfrentar o prefeito Anselmo (Paulo Betti), nem Gilda (Mariana Ximenes), os antagonistas da narrativa. Ele guarda um segredo do tempo em que era lutador de boxe.

VEJA MAIS

A caracterização do personagem de Babu pedia a ausência da barba, usada por anos. Longe da trama, ele é diretor de teatro no grupo “Nós do Morro” e ainda revela artistas novos do gênero musical trap, com o selo próprio, o Paizão Records. Sobre esses assuntos, Babu conversa com a reportagem do O Liberal.com. A live vai ser transmitida nas redes sociais.

CARREIRA

Babu Santana é cria do Teatro Nós do Morro, no Vidigal, no Rio de Janeiro. Ele começou a atuar em 1997 na associação cultural sem fins lucrativos. Antes da trabalhar como ator, ele já foi ambulante, faxineiro, pedreiro, aderecista de escola de samba e eletricista. No cinema, seus principais trabalhos foram ‘O Homem do Ano’ e ‘Uma Onda no Ar’, depois veio ‘Cidade de Deus’. Em 2007, foi ‘Bujiú’ no filme ‘Estômago’, trabalho pelo qual conquistou diversos prêmios de ator coadjuvante, como o “Grande Otelo”.

O reconhecimento do grande público veio com a interpretação de Tim Maia. Em 2014, ele interpretou o cantor, na fase adulta, na cinebiografia do cantor. Os elogios foram os mais diversos. Babu ganhou o segundo Grande Otelo da carreira, entre outras premiações. Ao todo, já participou de mais de 20 filmes na carreira, sem contar novelas e séries na Globo, RecordTV e Multishow.

Em 2020, foi convidado pela Rede Globo para o BBB 20, chegando nas semanas finais do programa. Ele foi o décimo sétimo eliminado do reality show com 57,15% dos votos ao enfrentar as participantes Rafa Kalimann e Thelma Assis, terminando em quarto lugar na competição.

Considerando todas as edições do programa, Babu foi o recordista de Paredões, ele foi para 10. Em um deles, ele recebeu apenas 0,44%, entrando para a história também como o menor percentual em uma votação de todas as edições.