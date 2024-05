Jovem cria 'pizza de açaí' a R$20 e viraliza nas redes sociais; vídeo

Um vídeo mostrando uma pizza de açaí chamou a atenção nas redes sociais. Apesar de não ser nada atraente aos olhos dos paraenses, o passo a passo com a montagem da iguaria tem alcançado milhões de visualizações. A criação inusitada, idealizada pelo empreendedor Paulo Almeida, proprietário da Açaí Top em Altos, do Piauí, e promete revolucionar o cardápio local.

No final de março, Paulo Almeida compartilhou no Instagram da Açaí Top um vídeo apresentando a pizza de açaí. Diferente das pizzas tradicionais, esta versão é feita com cerca de dois litros de açaí e coberta por confeitos, servindo até seis pessoas. A postagem rapidamente viralizou, acumulando 5,8 milhões de visualizações e sendo replicada indevidamente por outras páginas, algumas com informações incorretas sobre o preço. Assista ao vídeo:

Uma dessas postagens no TikTok, replicada no X, afirmava que a pizza custava R$ 20, o que gerou questionamentos de diversos usuários. Paulo Almeida esclareceu que esse valor é fictício e que a pizza ainda não foi oficialmente lançada. "O vídeo foi apenas um anúncio para medir a reação do público. Agora, com a viralização, vamos disponibilizar a pizza na Açaí Top", explicou.

A repercussão surpreendeu Almeida, com pessoas de cidades como Teresina, São Paulo e Rio de Janeiro mostrando interesse em experimentar a novidade. A versão média da sobremesa, que custará R$ 120 e servirá até seis pessoas, será oferecida tanto na loja quanto via delivery. Os clientes poderão escolher entre diversas coberturas, incluindo frutas, amendoim, creme de avelã, chocolates e cereais, além da possibilidade de incluir cupuaçu na borda.

Inspirado por vídeos na internet e pela necessidade de inovar o cardápio, Almeida também criou o bolo de açaí, seguindo a mesma linha da pizza, com massa de açaí coberta por guloseimas. Além das sobremesas, a Açaí Top oferece opções salgadas, como pizzas tradicionais e cuscuz.

Paulo Almeida, que gerencia a produção de conteúdo para as redes sociais da loja, conta com a ajuda de dois funcionários, incluindo sua mãe. As publicações utilizam humor e apelo visual para atrair a atenção dos seguidores. No entanto, a viralização inesperada trouxe um problema: páginas nas redes sociais divulgaram o vídeo sem autorização, algumas com informações enganosas.

A página Casal Belê, por exemplo, anunciou a pizza de açaí como se fosse vendida na Avenida Paulista por R$ 20. "Não temos controle sobre essas postagens não autorizadas, mas infelizmente não há como removê-las", lamentou Almeida. A página Casal Belê não respondeu aos questionamentos da reportagem de PEGN.

Com a viralização, Paulo Almeida espera que a novidade atraia ainda mais clientes à Açaí Top, trazendo um toque de originalidade e inovação ao mercado local de sobremesas.