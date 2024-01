Tacacá de Curitiba? Receita com chicória, camarão rosa e "tomado" com talher causa polêmica na web

Um vídeo de um tacacá preparado por um chef de cozinha de Curitiba, no Paraná, causou polêmica nas redes sociais, principalmente entre os paraenses. Na última quinta-feira (18), a Rede Massa, afiliada do SBT no estado paranaense, exibiu uma matéria entrevistando o Chef Bernardo Corrêa Bresola, que preparou a comida típica do Pará com um "toque" curitibano.

Na matéria, o tacacá aparece sendo feito com camarão rosa, chicória e degustado com talher: "Folhas de jambu e tucupi, que é um caldo de mandioca braba que vem lá do Pará. A chicória e o camarão rosa são daqui. E o camarão é frito em azeite de oliva, separado dos outros ingredientes”, diz o repórter.

"A gente fez um tacacá seguindo bem o clássico paraense, com jambu e tucupi. A única diferença é que a gente trocou o camarão seco pelo camarão rosa, para tentar trazer o tacacá para uma gastronomia mais fina, mais refinada, no caso”, explica o chef.

"Nas redes sociais, a receita causou indignação nos internautas que ainda destacaram a falta da goma no preparo: "Refinado?? Pelo amor de Deus. Povo adora desmerecer o que vem do Pará", disse um. "Cadê a goma???", perguntou outro. "Ah, não! Comendo com colher 😢", escreveu uma internauta. "O elemento comendo o camarão de talher, quase infartei. Éguaaaaaaaa!", publicou outro."