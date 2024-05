Sorvete de açaí com charque? Depois do 'picolé de tacacá', sorveteria surpreende web com novo sabor

Depois de surpreender os consumidores paraenses com o picolé de tacacá, uma sorveteria localizada no bairro da Pedreira, em Belém, decidiu inovar mais uma vez. Agora, o empreendimento aposta no sorvete de açaí com charque.

No vídeo, a atendente do estabelecimento apresenta pela primeira vez o sorvete a uma cliente: “Gente, nós estamos aqui com a cliente número um do açaí com charque. Ela vai provar agora e vai dizer para a gente o achou dessa experiência gastronômica”.

“Ai que bom! O açaí não tá doce. E aí combina com um charque fica muito bom!”, relata a jovem.

A degustação do açaí ‘papa-chibé', acompanhado de charque frito e farinha de tapioca, é um dos principais pratos da região Norte e presença constante na mesa dos paraenses.

Nos comentários, a nova receita da iguaria parece ter sido aceita pelos internautas. “Já quero provar”, afirmou uma. Quero um pra degustação tbm, quando eu for aí!” disse outra.