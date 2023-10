Cachorro paraense viraliza ao comer açaí com charque; vídeo

Um vídeo de um cachorro paraense "raíz" viralizou nas redes esta semana. O cãozinho da raça Pinscher aparece comendo açaí com charque, a comida mais típica da culinária do Pará e também uma das que levanta mais polêmicas ao redor do país. O animal conquistou os internautas e recebeu diversos comentários engraçados.

"O cachorro de vocês come charque com açaí? Essa aqui come!", diz o dono do cãozinho todo orgulhoso. O vídeo mostra o "paraense de quatro patas" com a língua roxa, se deliciando com sua tigela de açaí e uma porção de charque frito em um prato do lado.

"Está melhor do que eu", brincou um internauta. Outro perguntou perguntou: "Tem vaga pra ser cachorro aí?".

Açaí com moderação

Embora o vídeo seja engraçado, açaí com charque, não é recomendada para cachorros. Especialistas alertam que o açaí contém uma substância chamada teobromina, que também é encontrada no chocolate e pode ser tóxica para os cães. No entanto, outros veterinários dizem que o animalzinho pode se deliciar vez ou outra. Afinal, não tem paraense que resista.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)