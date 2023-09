Harmonização facial em cães conquista mercado pet em Castanhal

De acordo com o Instituto Pet Brasil o mercado pet brasileiro ocupa o terceiro lugar no mundo em faturamento. Em 2022 o setor de produtos, serviços e comércio animal cresceu 27%. E segundo estimativas do instituto, esse mercado teve um faturamento de 59 bilhões de reais.

E agora o mercado promete aquecer ainda mais com a mais nova técnica que promete deixar os cães com carinhas ainda mais fofas. É a harmonização facial pet. Pois é, agora não só os tutores dos cachorros podem fazer harmonização fácil.

Nos pets a técnica nada mais é do que um conjunto de procedimentos estéticos começando com o banho com os produtos ideal para o tipo da pelagem do seu cachorrinho aliado com a escovação específica para cada tipo pelo e técnicas com a tesoura.

A empresária do seguimento e groomer Renata Aguiar, de Castanhal, no nordeste do Pará, conta que sentiu a necessidade do mercado e implantou na nova técnica. “Os cliente vinham até o pet e reclamavam que o rostinho do cãozinho estava muito peludo e que queriam fazer algo diferente sem que o pet passasse pela tosa completa. Foi ai que eu pensei que poderia começar a desenvolver a técnica de fazer a tosa somente no rostinho. A técnica já é feita por muitos profissionais no país e inclusive começam a surgir cursos de harmonização”, contou.

Um dos benefícios da técnica da harmonização facial pet é a simetria do rosto. “O cachorro fica com o rosto mais fofinho, simétrico e alinhado, sem precisar tosar o corpo. Um exemplo é a harmonização facial no shih-tzu, que tem a pelagem lisa e longa, e com a técnica a gente meche só o rostinho e evita que ele fique se melando toda vez que toma água ou come. Com ele a gente faz um rostinho redondo e fica com cara de bebê”, explicou Renata Aguiar.

A poodle Hanna de 6 anos, passou pelo procedimento e sua tutora ficou muito satisfeita com o resultado. “Ela ficou com a carinha de bebê e bem delicada. Amei o resultado e sem contar que não foi necessário tosar o restante do corpo o que fez com ela ficasse bem peludinha e mais fofinha”, disse a arquiteta Patrícia Souza.