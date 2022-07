Confira como fazer a deliciosa pizza com massa de açaí, sucesso na ‘Di Mare Pizzeria’

Neste domingo (10) é comemorado o Dia da Pizza e o melhor de tudo é aproveitar a data provando sabores diferentes e deliciosos dessa invenção culinária queridinha no mundo todo. Para ensinar uma receita especial desse prato, o Portal OLiberal conversou com Leonardo Mello, sócio-proprietário e pizzaiolo chef da Di Mare Pizzeria, empreendimento especializado em harmonizar o melhor da gastronomia italiana, amazônica e brasileira em Belém.

Di Mare Pizzeria foi idealizada quando Leonardo Mello trabalhava em uma empresa de cruzeiros e pôde conhecer diversas vertentes culinárias pelo mundo, em especial a italiana, por meio do estilo Napolitano de Pizza. Para dar continuidade a ideia do empreendimento, ele se especializou e fez um curso de pizzaiolo em uma das principais escolas italianas. Ao lado da esposa e de alguns amigos, eles tornaram o sonho realidade e usaram inspirações pessoais para escolher o nome da pizzaria e os sabores criativos que fazem muito sucesso entre os clientes.

“Juntamente com a minha esposa Natally, meu sócio Raul Rodrigues e nossos amigos Rogério e Felipe decidimos implementá-la em Belém. Di Mare acabou de completar seu primeiro ano de existência e muitos se perguntam o motivo dela ter recebido esse nome e o porquê da nossa logo ser um ‘Tubarão surfando’. A verdade é que alguns de nossos membros possuem formação acadêmica em Oceanografia e Engenharia de Pesca, o que acabou servindo de inspiração e temática para a nossa identidade visual e nossos sabores autorais”, explica Leonardo.

Segundo Leonardo, Di Mare é mais do que um empreendimento, também possui a missão de proporcionar uma ‘experiência gastronômica única, através da harmonização do tradicional da culinária italiana com a gastronomia neo contemporânea amazônica e brasileira’. Por isso, as pizzas possuem um modo de preparo muito diferente das que são comercializadas em outros locais de Belém e os ingredientes são trazidos da Itália.

“A Pizza Napoletana vai além da massa de longa fermentação e do molho de tomate pellatti… É uma arte, considerada patrimônio cultural imaterial da Unesco. E nós, da Di Mare, fazemos questão de homenageá-la todos os dias com muito carinho e dedicação para que o cliente encontre em cada pedaço uma parte importante de uma cultura e em cada sabor uma experiência que vai surpreender”, afirma o chef.

No cardápio “navegando pelos sete mares”, há 20 opções de pizza, entre doces e salgadas, com variações veganas e ovolactovegetarianas. Elas são divididas em três categorias: Tradizionale (Vera Pizza Napolletana), Speciale (Releituras) e Di Mare (Pizzas Autorais). E vão desde sabores simples até os “exóticos”, como calabresa com mel fermentado de cupuaçu, a “Mar Negro” (com massa de carvão vegetal ativado), e a “Pororoca” (com massa de açaí, jambu, ‘tucupiry’, camarão e mozzarela de búfala).

Como fazer pizza com massa de açaí:

- Rendimento de 6 pizzas de 30 cm

Ingredientes:

Massa:

1kg de farinha de trigo tipo 00 italiana

70g de açaí em pó

600 ml de água

1g de fermento biológico seco ou 3g de fermento biológico fresco

25g de sal

Recheio:

Para o Pesto

3 maços de jambu

100 gramas de castanha do Pará

250-400 ml de azeite de oliva extra virgem.

sal a gosto

600 gramas de Mussarela de Búfala

600 gramas de Camarão rosa descascado

Para o Tucupiry

120ml de redução de tucupi

600 gramas de requeijão culinário

40 a 50 flores de jambu curtidas no Tucupi

Preparo da massa:

- Dissolva o fermento na água e misture o sal à farinha. Em seguida adicione a farinha à água, aos poucos, até que tudo fique homogêneo. Sove por 20 a 25 minutos. Deixe a massa descansar por 1h30 em temperatura ambiente.

- Depois, faça bolas com aproximadamente 290 gramas de massa pronta. As acondicione em temperatura de 3 a 4°C por no mínimo 48 horas. Retire da geladeira de 2 a 3 horas antes do preparo final

Preparo do pesto

Lave bem o jambu em água corrente e deixe secar. Em seguida o coloque em um processador, juntamente com a castanha do Pará e o azeite. Bata tudo até obter uma mistura homogênea.

Preparo do Recheio

- Corte a mussarela em cubos e reserve. Limpe bem o camarão e salteie em uma frigideira bem quente com um fio de azeite. Reserve. Ferva as flores de jambu por 2 minutos no Tucupi e reserve.

- Preparo do tucupiry

- Misture o tucupi ao requeijão culinário e reserve.

Como montar a pizza:

- Abra a massa, preferencialmente com as mãos, empurrando o ar da fermentação em direção às bordas. Adicione o pesto na base, cubra com mussarela de búfala e leve ao forno (convencional por 10 a 12 minutos na temperatura máxima) (napolitano - 90 segundos )

- Em seguida, disponha os camarões salteados, o tucupiry e finalize com as flores de jambu.

Pronto! Agora é só se deliciar.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)