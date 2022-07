Pizzas doces conquistam paladares

Com grande popularização e sabores diferenciados, a pizza deixou de ser somente o prato principal e virou sobremesa. Os sabores doces já fazem parte do cardápio das pizzarias e caíram no gosto dos consumidores. Chocolate, paçoquinha e romeu e julieta estão entre os diversos sabores dessa iguaria de origem italiana.

De acordo com o empresário André Fernandes de Pontes, que é proprietário da pizzaria Madre, o alimento doce virou o queridinho dos consumidores, pois é inclusivo e pode ser oferecido como sobremesa em qualquer tipo de ocasião.

“Serve para comemorar com os amigos, jantar em família, para o happy hour no trabalho, lanche rápido da garotada, gelada no café da manhã e também é a companhia perfeita para os amantes de filmes e séries. Pizza não é moda, pizza é vida”, avalia.

André Fernandes informa que os sabores de pizzas doces mais pedidos pelos clientes são chocolate com M&M’s, banoffe, bombom do Pará, paçoquinha e romeu e julieta. “Incluímos as pizzas doces desde o início da montagem do cardápio para entregar uma experiência completa para os nossos clientes. Desta forma, oferecemos as pizzas doces como sobremesa”, conclui o empresário.

No empreendimento de André Pontes, a pizza de banoffe combina duas iguarias em uma só (Divulgação / Pizzaria Madre / Rótulo Fotografia)

Veja, a seguir, uma receita de pizza de banoffe:

Ingredientes para a massa:

- 1 quilo de trigo sem fermento;

- 25 gramas de sal;

- 25 gramas de açúcar;

- 6 gramas de fermento biológico;

- ½ litro de água gelada.

Modo de preparo da massa:

- Bata todos os ingredientes, acrescentado por último o azeite;

- Bata até virar uma massa homogênea (que deixe de grudar no recipiente);

- Faça a divisão em cinco porções iguais, boleando e deixando descansar na geladeira em um recipiente fechado por 24h.

Ingredientes para o recheio:

- 1 porção de massa;

- 150 gramas de queijo mussarela;

- 1 banana;

- 50 gramas de doce de leite;

- Canela a gosto.

Modo de preparo da pizza:

- Abra a massa em uma pequena forma redonda;

- Cubra a massa com queijo mussarela;

- Corte a banana em rodelas e coloque em cima do queijo;

- Coloque a canela em pó e finalize espalhando o doce de leite;

- Asse em forno a 180 ° por aproximadamente 20 minutos;

- Tire do forno e sirva.