Influenciadora de 17 anos é assassinada por stalker após comemorar aniversário

Na última segunda-feira (2), a influenciadora Sana Yousaf, de apenas 17 anos, foi morta a tiros dentro de sua própria casa por um homem que a perseguia online. O caso aconteceu na cidade de Islamabade, no Paquistão, e ganhou repercussão internacional após ser divulgado pela rede CBS News.

Sana havia comemorado seu aniversário de 17 anos poucos dias antes do crime. Com mais de 1 milhão de seguidores no TikTok e cerca de 500 mil no Instagram, ela era conhecida por seus vídeos de dança, moda e reflexões sobre a vida adolescente.

De acordo com autoridades locais, o autor do crime seria um homem de 22 anos, preso pouco tempo depois do assassinato. A polícia informou que ele passou várias horas rondando a residência da jovem e, ao não conseguir contato, invadiu o local e atirou. O chefe de polícia descreveu o assassinato como “a sangue frio” e afirmou que o suspeito insistia repetidamente em entrar em contato com a jovem, sendo rejeitado por ela em diversas ocasiões.

A última postagem de Sana nas redes sociais foi uma celebração ao seu aniversário, publicada horas antes de sua morte. A publicação agora está repleta de mensagens de luto e indignação de fãs e seguidores.

O Paquistão enfrenta uma preocupante estatística de violência contra mulheres. Segundo a Comissão de Direitos Humanos do país, é comum o registro de ataques contra mulheres que recusam pedidos de casamento ou envolvimento afetivo.