Quem era a influencer com 1 milhão de seguidores que foi morta asfixiada por namorado?

A influenciadora Beatriz dos Anjos Miranda, de 24 anos, foi morta pelo ex-namorado Antônio Lício Morais da Costa, de 20 anos, asfixiada com o cinto de segurança de carro. O casal era conhecido por ter um relacionamento abusivo e Beatriz compartilhava na rede social Kwai a rotina da relação com o ex; nos vídeos eles apareciam discutindo e até mesmo trocando agressões.



O crime ocorreu no sábado (29), em Fortaleza. Ao todo, Beatriz tinha mais de 1 milhão de seguidores. Saiba mais detalhes de quem era Beatriz a seguir:

Quem era Beatriz dos Anjos Miranda?

Beatriz era uma influencer com mais de 1 milhão de seguidores em redes sociais. Ela tinha 24 anos e era conhecida por compartilhar sua rotina, vídeos de dança, humor, mas também do relacionamento abusivo com o ex-namorado. Betriz chegou a agredir o ex-companheiro com tesouradas. A jovem tinha duas filhas pequenas.

Beatriz tinha mais de 1 milhão de seguidores em rede social (Reprodução/ Redes Sociais)

Como o crime ocorreu?

Beatriz foi morta pelo ex-namorado por sufocamento com cinto de segurança do carro. O ex-casal estava no veículo e começaram a discutir; próximo da residência de Beatriz, Antônio então foi para o banco traseiro do carro e a sufocou com o cinto de segurança. A vítima tentou se defender, mas acabou não resistindo.

Relacionamento de Beatriz e Antônio foi marcado de agressões por ambas as partes (Reprodução/Redes Sociais)

O corpo de Beatriz foi localizado com sinais de violência, em um veículo parado em uma via pública. Na ocasião, o carro apresentava um princípio de incêndio, conforme a Secretaria da Segurança Pública, o que indica que Antônio tentou carbonizar o corpo da ex-namorada. Entretanto, as chamas não se espalharam e danificaram apenas parcialmente o interior do carro.

Antônio Lício foi capturado por uma equipe da Polícia Militar e foi conduzido para uma delegacia plantonista, onde foi autuado por feminicídio. O criminoso já possuia antecedentes criminais por crime contra a administração pública, desacato e resistência.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)