Suprema Corte autoriza Trump a revogar visto temporário de mais de 500 mil imigrantes nos EUA

A Suprema Corte dos Estados Unidos permitiu nesta sexta-feira, 30, que o governo Donald Trump revogasse, por enquanto, um programa humanitário da era Biden destinado a dar residência temporária a mais de 500.000 imigrantes de países que enfrentam guerra e turbulência política.

A ordem do tribunal não foi assinada e não apresenta nenhuma justificativa, o que é típico quando os juízes decidem sobre pedidos de emergência.

A juíza Ketanji Brown Jackson, acompanhada pela juíza Sonia Sotomayor, discordou, dizendo que a maioria não havia considerado o suficiente "as consequências devastadoras de permitir que o governo destruísse precipitadamente as vidas e os meios de subsistência de quase meio milhão de não cidadãos enquanto suas reivindicações legais estavam pendentes".

A decisão, que expõe migrantes de Cuba, Nicarágua, Venezuela e Haiti à possível deportação, é a mais recente de uma série de ordens de emergência emitidas pelos juízes nas últimas semanas, em resposta a uma enxurrada de pedidos para que o tribunal opine sobre as tentativas do governo de reverter as políticas de imigração da era Biden.

A decisão desta sexta se concentrou na expansão do mecanismo legal de imigração do ex-presidente Joe Biden, chamado liberdade condicional humanitária, no qual migrantes de países que enfrentam instabilidade podem entrar nos Estados Unidos e obter rapidamente autorização de trabalho, desde que tenham um patrocinador privado para assumir a responsabilidade por eles.

A juíza Jackson alertou que "o caos social e econômico se instalará se tantos estrangeiros em liberdade condicional forem repentina e sumariamente remetidos" aos seus países de origem, observando que muitos foram convidados pelo governo dos EUA a vir para cá devido às condições inseguras no exterior.

No início deste mês, os juízes permitiram que o governo Trump removesse as proteções de deportação de quase 350.000 imigrantes venezuelanos que tinham permissão para permanecer nos Estados Unidos sob um programa conhecido como Status de Proteção Temporária.

A liberdade condicional humanitária e o Status de Proteção Temporária, ou TPS, são dois mecanismos diferentes pelos quais migrantes de países em dificuldades podem se estabelecer temporariamente nos Estados Unidos.

A liberdade condicional humanitária é normalmente obtida por indivíduos que a solicitam caso a caso, enquanto o TPS é mais frequentemente estendido a grandes grupos de migrantes por um período determinado. Indivíduos podem ter ambos os status simultaneamente.

Entre as duas decisões, os juízes concordaram que, por enquanto, o governo Trump pode prosseguir com os planos de deportar centenas de milhares de pessoas que fugiram de suas terras instáveis ??e devastadas pela guerra e se refugiaram legalmente nos Estados Unidos.

O uso da liberdade condicional humanitária tem uma história de décadas. Foi usada para acolher quase 200.000 cubanos durante a década de 1960 e mais de 350.000 cidadãos do Sudeste Asiático após a queda de Saigon durante a Guerra do Vietnã.

O governo Biden anunciou um programa de liberdade condicional humanitária em abril de 2022 para ucranianos que buscavam fugir após a invasão russa.

Depois, o programa foi estendido para venezuelanos no final de 2022 e para cubanos, haitianos e nicaraguenses em janeiro de 2023. O objetivo era aliviar o fluxo de travessias ilegais na fronteira sul naqueles anos, que batiam recordes, e permitir que os migrantes passassem pelos controles de segurança sem aumentar a pressão sobre os recursos da Segurança Interna.

Os programas abriram caminho para centenas de milhares de imigrantes dessas nações entrarem legalmente no país.

Defensores dos imigrantes disseram que a revogação do status e das autorizações de trabalho para cerca de 900.000 migrantes não tem precedentes e terá efeitos devastadores nas comunidades de migrantes em todo o país.

Autoridades do governo Trump dizem que os migrantes são uma ameaça à segurança pública e um peso para os recursos do país. Em seu primeiro dia no cargo, Trump assinou um decreto cancelando a liberdade condicional, e a Secretária de Segurança Interna, Kristi Noem moveu uma ação para revogá-la.

Um tribunal federal em Massachusetts então decidiu que Noem "não poderia emitir uma proibição geral ao programa de liberdade condicional humanitária" e deveria analisar o caso de cada migrante individualmente. Essa decisão foi mantida por um tribunal de apelações na Nova Inglaterra em abril, antes que o governo Trump entrasse com um recurso de emergência na Suprema Corte.

O caso é uma das várias batalhas travadas em torno das políticas de imigração de Trump na pauta de emergência da Suprema Corte. Em meados de maio, os juízes prorrogaram o bloqueio imposto a Trump por usar uma autorização de guerra para deportar migrantes do norte do Texas que supostamente são membros de gangues e ouviram argumentos relacionados às tentativas do presidente de proibir a cidadania por direito de nascimento.

O tribunal superior também decidiu que o governo Trump deve facilitar o retorno de um homem de Maryland que foi deportado por engano para El Salvador. Kilmar Abrego García ainda está detido em uma megaprisão no estado. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)