Vera Farmiga, de 'Invocação do Mal', se torna vocalista de banda de rock

Vera Farmiga, estrela da franquia “Invocação do Mal”, anunciou seu novo projeto: a banda de rock "The Yagas". O single de estreia do grupo, intitulado “The Crying Room”, tem participação da artista na composição e já está disponível nas plataformas digitais desde a última sexta-feira (25).

VEJA MAIS

A banda é composta por Renn Hawkey, marido da artista e integrante da banda de metal industrial Deadsy, o baterista Jason Bowman, o guitarrista Mark Visconti e o baixista Mike Davis.

“The Crying Room” ganhou videoclipe e conta com a participação do músico Eugene Hütz, conhecido pela banda Gogol Bordello. Tanto Vera quanto Hütz têm descendências ucranianas e utilizam essa a música para apoiar seu país.

"É uma música que foi filmada durante e após um eclipse, e é sobre o eclipse de nossa alma. Os eclipses têm efeitos potentes em nossa psicologia. Eles evocam admiração e admiração. Eles são portais energéticos que desencadeiam epifanias e efusão de emoção. Os humanos são capazes de ficar presos em nossas sombras de vez em quando. É nesse equilíbrio das dualidades de sombra e luz, uma literalmente eclipsando a outra, que temos a oportunidade de olhar profundamente em nossos corações e o que está acontecendo internamente e trazer isso à luz. Não importa o quão escuro esteja", explicou a artista, sobre a canção.