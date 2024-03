Dia de São José: missa em homenagem ao santo será celebrada no Grupo Liberal nesta terça (19)

São José também é conhecido como padroeiro ou protetor dos trabalhadores. Por isso, às 15h desta terça-feira (19), quando se comemora o Dia de São José, por iniciativa da Direção do Grupo Liberal, será celebrada uma missa no hall de entrada da sede da empresa, no bairro do Marco, em Belém (PA). Será um momento de espiritualidade para os dirigentes e funcionários de todos os setores do Grupo, para agradecer a proteção dada pelo pai de Jesus Cristo na Terra nas iniciativas, entre ações e projetos, no dia a dia de trabalho.

A cerimônia religiosa será presidida pelo padre Wiremberg José, vigário paroquial de São Lucas Evangelista. São José teve como missão atuar como o pai de Jesus Cristo na Terra, ao lado de Maria. Ao longo de sua vida, ele demonstrou obediência ao plano de Deus para a humanidade, ou seja, atuou como protetor da família, em especial, do Menino Jesus e de Nossa Senhora.