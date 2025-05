Carreta do Crocodilo parte de Belém rumo à Virada Cultural de São Paulo

Saiu nesta terça-feira (19) de Belém, a carreta de 22 metros da Aparelhagem Crocodilo, que agora cruza o país rumo a São Paulo para uma apresentação histórica na Virada Cultural. Com participações de Gaby Amarantos, Viviane Batidão, Jaloo, Miss Tacacá e Gang do Eletro, o Crocodilo promete transformar o Vale do Anhangabaú em uma grande festa paraense durante 24 horas de Rock Doido, nos dias 24 e 25 de maio.

Ícone da cultura popular paraense, a Aparelhagem Crocodilo marcará presença com um espetáculo inédito no coração da capital paulista. Serão 24 horas ininterruptas — das 18h do dia 24 às 18h do dia 25 — de música, luz, potência sonora e identidade amazônica, levando toda a energia do tecnobrega e das aparelhagens para um dos maiores eventos culturais gratuitos do país.

A participação na Virada Cultural representa a segunda vez que o Crocodilo se apresenta fora da Região Norte, após estrear no Festival de Paredão, no Rio de Janeiro. Agora, em sua primeira vez em São Paulo, a aparelhagem leva sua força estética e musical para um novo público, reafirmando o alcance nacional da cultura do Pará.

O DJ Marlon Beats, um dos comandantes da Aparelhagem Crocodilo, compartilha o que essa estreia representa:

“O sentimento é de gratidão por levarmos a cultura das aparelhagens e a identidade do Pará para São Paulo. É uma conquista não só do Crocodilo, mas de toda a nossa cena: das aparelhagens, das bandas, do brega e do tecnobrega. Tenho certeza de que o público vai se encantar com o nosso som, com a nossa história e com o nosso rock doido”, comenta.