Artista apresenta performance 'Não foi acidente' para denunciar crime ambiental

A performance "Não foi acidente" fica disponível em formato de vídeo, nesta sexta-feira (9), às 20h, no canal do youtube Girassóis do Pará. O artista Celso Cabral faz o uso da argila para compor a obra, que tem o intuito de denunciar e de alertar as comunidades sobre os crimes ambientais.

A ideia do artista surgiu em 2018, quando ocorreu a contaminação dos rios causados pelo vazamento de bauxita, em Barcarena. Diante do episódio, o artista, que é estudante da graduação de Licenciatura em Teatro da Universidade Federal do Pará (UFPA), criou a performance como forma de protesto.



"Na época fiz esse trabalho para a faculdade. E como agora tive a oportunidade de relançar, com o incentivo da lei Aldir Blanc, fiz a adaptação para o vídeo ", explica o artista. Em razão da pandemia, o artista não teve condições de ir até o município de Barcarena para realizar o trabalho.

Por isso, ele usou como cenário espaços públicos com o Ver-o-Peso, Ver-o-Rio e Parque do Utinga como forma de compor as cenas que dialogam com a natureza.

“Quando parava um ônibus, as pessoas levantavam e olhavam. Esse estranhamento para arte é importante porque a partir daí as pessoas começam a se perguntar 'por que essa pessoa está se sujando de argila?' Esse estranhamento para mim vem acompanhado da reflexão social que pretendia com esse trabalho”, avaliou.

O vídeo de quatro minutos também conta com depoimento de moradores de Barcarena, que enfrentaram e ainda enfrentam os danos ambientais. Para o artista, usar a arte como forma de denunciar e esclarecer a sociedade é uma das suas missões.

“A arte é também denúncia e é tarefa dos artistas falar sobre os grandes temas sociais dos nossos tempos. Minha ideia é levar as angústias e dores das famílias atingidas pelo vazamento para o máximo possível de pessoas, não deixar que se esqueça desse ocorrido. Até porque esse crime ambiental não é um caso isolado em nosso país, pois já tivemos casos como Mariana em 2015 e Brumadinho em 2019, no estado de Minas Gerais”, destaca.

O trabalho contou com uma importante contribuição Esse foi um projeto selecionado pelo edital Juventude Ativa – Lei Aldir Blanc Pará 2020.

O trabalho foi realizado por Celso Cabral, performer. Voz: Socorro do Burajuba.

Imagens: Eziel Duarte e Odin Gabriel. Edição: Celso Cabral e Odin Gabriel. Audiodescrição: Nádia Lu e Neire Lopes.

Saiba mais

A performance é uma modalidade artística híbrida, isto é, que pode mesclar diversas linguagens como teatro, música e artes visuais. Está relacionada também ao happening e, muitas vezes, os termos são descritos como sendo a mesma coisa.

A performance seria quando o artista apresenta uma cena em que normalmente utiliza seu corpo como suporte enquanto os espectadores observam; já no happening o público costuma participar também da ação.

Alguns estudiosos dizem que há uma pequena diferença entre os dois tipos de manifestação artística.

Agende-se

“Não foi acidente”

Estreia: dia 09 de julho

Hora: às 20h

No canal do Youtube "Girassóis do Pará”.