Turma se une para acolher bebê e garantir que jovem mãe se forme

Alunos de uma turma de nutrição se uniram para acolher o filho de uma colega, um bebê de apenas oito meses, durante as aulas para permitir que ela possa se formar. Quando a acadêmica Nathália Ferreira Rocha, de 26 anos, moradora de Passos (MG), decidiu que passaria a levar Murilo diariamente para a faculdade onde estuda, não imaginava que seria tão bem aceita pelos colegas e professores. O pequeno tem até jaleco branco e vive rodeado de amigos.

VEJA MAIS

Quando o bebê nasceu, Nathália já fazia graduação e conseguiu ter direito a uma licença especial. Durante 90 dias, ela fez as provas e trabalhos acadêmicos de forma on-line. Mas, sempre pensou como faria seria quando precisasse retornar após esse prazo.

A decisão de levar o bebê todos os dias para a universidade onde estuda surgiu quando Nathalia se deu conta de que não se sentiria confortável em deixá-lo numa creche. “Quando ganhei o neném, falei com um amigo da faculdade sobre a minha ideia e questionei: ‘será que o professor e o coordenador vão liberar a entrada do Murilo, porque não tenho com quem deixá-lo?’. Então, meu amigo conversou com os outros colegas, e também com os professores, que aceitaram desde o primeiro momento”, relembrou.

Apesar do medo de que Murilo chorasse e atrapalhasse as aulas, Nathália encontrou nos colegas uma parceria e empatia enormes. Eles, inclusive, passaram a se revezar para ficar com o menino enquanto ela terminava alguma prova e até procuravam fazer menos barulho para não incomodar o bebê durante o sono.

A experiência de Nathália ganhou as redes sociais e ela então decidiu criar uma conta no TikTok para compartilhar essa vivência. Hoje, o perfil tem mais de 86 mil seguidores. Nele, a jovem acadêmica e mãe compartilha a rotina diária com Murilo, desde os cuidados com o menino ao acordar até a hora de levá-lo à faculdade para acompanhar as aulas.

Nas redes sociais, ela recebe várias mensagens de apoio e, vez por outra, também algumas críticas. "Recebo muitas perguntas. Sei que as pessoas têm dúvida, mas, percebo quando são de maldade e é para criticar e julgar uma mãe. A maioria dos comentários que recebo aqui, me julgando e criticando, é de mães e outros são de mulheres que não têm filhos", contou, acrescentando que já chegou a se questionar se é uma boa mãe, mas, o marido não permitiu que ela desistisse.