Menina viraliza brincando com slime: 'parece os peitos da minha mãe'; vídeo

A pequena Luiza Davola, moradora de São Paulo, viralizou na última semana nas redes sociais, após comparar um slime com os peitos da mãe. A menina, que tem uma conta no Instagram onde compartilha diversos vídeos engraçados, estava brincando com o produto pela primeira vez.

VEJA MAIS

A conta, administrada pela própria mãe, Gabrielle Martins, está repleta de vídeos engraçados onde Luiza e a mãe brincam. A menina tem mais de 260 mil seguidores na rede social, mas foi o vídeo com o slime que lhe rendeu a fama repentina. No vídeo, manuseando o slime, ela diz:

“Gente, é a primeira vez que eu comprei isso, olha. Olha que melecura [...] Gente, que mole, parece os peitos da minha mãe”.

Veja o momento cômico:

A menina ainda é repreendida pela mãe, que ri e a manda desligar a câmera. Na legenda, Gabrielle ainda brinca com os seguidores, que solicitaram que ela deixasse Luiza gravar sozinha. O vídeo tem quase 200 mil curtidas e pouco mais de 3 mil comentários. Mas as brincadeiras não param por aí, e Luiza, a Lulu, diverte bastante seus seguidores de diversas formas. Veja mais um vídeo:

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)