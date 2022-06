Reação de menino ao ver mãe vestida de noiva durante casamento viraliza na web

A reação de um garotinho ao ver a mãe vestida de noiva durante o casamento está conquistando a web. O vídeo do menino batendo palma e levando as mão ao rosto incrédulo com a beleza dela já tem mais de 500 mil visualizações.

O momento espontâneo da criança foi compartilhado no Instagram pelo perfil da cerimonialista da festa, três dias depois da cerimônia, e começou a viralizar desde então. “Se existe reação mais fofa, eu desconheço”, diz a legenda. Assista ao vídeo:

A noiva é a manicure Tamiris de Lima Ferreira Souza, de 28 anos, que se casou no último dia 13 de maio, na cidade de Bauru (SP). E o pequenino que ganhou o coração da internet é Lorenzo, de sete anos.

Em entrevista ao G1 Bauru e Marília, a mãe da criança disse que o filho é sempre expressivo e ficou muito emocionado durante a cerimônia do casamento. Tamiris causou no Cartório Civil em 2019, mas precisou adiar duas vezes a festa por conta da pandemia da covid-19, o que aumentou a expectativa do menino em ver ela vestida de noiva.

“Fui perguntar para ele o que tinha sentido por ter reagido daquela forma. Foi quando ele me disse que eu parecia uma princesa, uma outra pessoa, e que eu estava muito bonita”, contou.

A mãe de Lorenzo afirmou que o filho está muito contente com a repercussão do vídeo e brincou dizendo que “está aproveitando a fama”.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)