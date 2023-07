Verão 2023: turistas mostram que Belém também é boa opção para passar as férias de julho

O número de turistas que chegam para aproveitar as férias em Belém cresce consideravelmente no período do verão amazônico. Apesar dos belenenses buscarem diversão nos vários balneários pelo estado, a capital paraense se torna um grande atrativo para os visitantes que se encantam pela a arquitetura, culinária e cultura da cidade das mangueiras. A professora Fátima Abidel, de 43 anos, que é natural de São Luis do Maranhão, é uma dessas turistas que se apaixonou por Belém desde a primeira vez que esteve na cidade, em 2014. Visitando a Estação das Docas, ela afirma que sempre teve vontade de trazer toda a família para conhecer melhor os pontos turísticos e culturais.

"Vim aqui quando as crianças ainda eram pequenas. Agora estou aproveitando o mês de férias para trazê-las novamente para conhecer um pouco da cidade. Eu sou apaixonada pela arquitetura e pontos turísticos daqui. Foi justamente por isso que trouxe meus filhos. Quero que eles valorizem essa riqueza que é Belém e a culinária, que quem conhece ama. Principalmente o açaí e as demais comidas típicas da região. Sem falar no povo paraense que é muito acolhedor. Já conheci algumas pessoas aqui que são do Maranhão também e todos me receberam muito bem. O povo e a cultura daqui são apaixonantes", declara Fátima Abidel.

Aref Mansur, Fátima Khalifa, Abel Hafiz (Imagem: Ivan Duarte)

Outra visitante que veio passar férias em Belém é a autônoma Lilian Amorim. Natural de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, ela conta que é casada com um paraense e os dois sempre vêm visitar a cidade no período das férias. “Desde que casamos, em todas as férias, a gente vem aqui em Belém. Eu já falo que é a minha segunda casa. Aqui tudo é muito bom, desde as pessoas até a cultura. Gostamos de aproveitar todos os pontos turísticos, visitamos o Mangal das Garças, o Forte do Presépio, a Doca e todos que conseguimos ir. Amo essa cidade e até pretendo morar aqui no futuro”, relata Lilian.

Lilian Amorim (Imagem: Ivan Duarte)

A autônoma fazia uma visita ao Ver-o-Peso com a mãe e, juntas, escolhiam itens para levar de lembrança aos parentes que ficaram em Natal. Segundo Lilian, todos ficam curiosos para conhecer a cidade devido aos elogios que ela faz à cultura. Todas as vezes que vem ao estado, ela compra muitas frutas da região para levar à família. “Meu preferido é o açaí. Quando vamos embora daqui, levamos quase 40 litros para abastecer bem. Todo mundo sempre pede um pouco. Meus filhos não deixam eu esquecer nada, já mandam uma lista com tudo o que eu tenho que levar.

O que fazer durante as férias em Belém?

Quem vai curtir o período do verão amazônico em Belém também pode aproveitar para visitar alguns dos pontos turísticos da cidade. Além de bater muitas fotos, é possível aproveitar a programação especial de férias que esses locais oferecem.

Parque do Utinga

O Parque Estadual do Utinga (PEUt) é uma Unidade de Conservação Estadual que busca preservar ecossistemas naturais de importância ecológica. No local é possível participar de várias programações de educação ambiental, incluindo turismo ecológico. Quem for até o parque vai poder aproveitar atividades como passeio de bicicleta, canoagem e stand up paddle, caminhada, passeios turísticos, trilhas, entre outras atividades. O Utinga fica localizado na Av. João Paulo II, bairro do Curió Utinga, em Belém. O horário de funcionamento é das 6h às 17h todos os dias, exceto às terças, quando fecha para manutenção.

Combu

A Ilha do Combu é um dos destinos preferidos de belenenses e turistas que vem ao estado. Esse ponto turístico encantador possui vários restaurantes e espaços de lazer, onde o público pode aproveitar uma ótima refeição, saborear as iguarias da floresta, aproveitar uma paisagem única e ainda curtir um banho de rio. Para chegar ao Combu, basta pegar um barco na Praça Princesa Isabel, no bairro Condor, em Belém. A travessia leva cerca de 15 minutos pelo Rio Guamá. Há barcos realizando a viagem para a ilha todos os dias e em praticamente todos os horários.

Casa das Onze Janelas

O Espaço Cultural Casa das Onze Janelas é uma ótima pedida para quem aprecia a arte contemporânea brasileira. Localizada no Complexo Feliz Lusitânia, na rua Siqueira Mendes, o ponto turístico está abrigado em um prédio construído no século XVIII e foi restaurado e adaptado para o uso museológico. O acervo é formado por várias coleções de arte moderna, contemporânea e fotografia, que apresentam obras de artistas locais e nacionais. O funcionamento é de terça a domingo, das 9h às 17h.

Museu Emílio Goeldi

O Museu Paraense Emílio Goeldi é outra ótima opção para quem está em busca de atividades para realizar em Belém. O Parque Zoobotânico fica localizado na Av. Gov Magalhães Barata, n° 376, bairro de São Braz e recebe visitantes de quinta a domingo, das 9hrs às 14hrs, após esse horário ocorre o fechamento da bilheteria e dos portões. O valor do ingresso é de cinco reais. No local, os belenenses e turistas têm um contato com a natureza, cultura e ecossistemas amazônicos.

Mangal das Garças

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças é um dos pontos turísticos mais visitados de Belém. Representando um pedaço de toda a riqueza amazônica em plena cidade, esse espaço, às margens do Rio Guamá, oferece várias atividades para quem mora ou está visitando a capital paraense. O público pode aproveitar a programação que envolve lagos, aves, vegetação típica, equipamentos de lazer, restaurante e as vistas espetaculares da cidade e do rio. Localizado na rua Carneiro da Rocha, bairro da Cidade Velha, ele funciona de terça a domingo, das 8hrs às 18h.

Praças

A Praça Batista Campos, inspirada na belle époque parisiense, é ótima para quem gosta de atividades ao ar livre. No início da manhã e ao final da tarde, o local fica cheio, com pessoas descansando, lendo um livro, fazendo caminhada e exercícios. Outro local muito visitado é a Praça da República, uma das principais áreas livres públicas de Belém. O local turístico fica na Avenida Presidente Vargas, n° 814, no limite entre os bairros da Campina, Reduto e Nazaré. Além disso, possui no entorno mais quatro pontos culturais e históricos que podem ser visitados: o parque João Coelho, a praça da Sereia, o Theatro da Paz e o Teatro Waldemar Henrique.