Verão 2023: confira dicas de como viajar com segurança e tranquilidade com o pet

A pet chef confeiteira Taissa Barbosa, 53 anos, é tutora de oito animais, dos quais quatro são gatos e o restante cachorros. Ela pretende com todos os cães de carro, no próximo sábado (8), a Salinópolis, nordeste do Estado, onde o marido estará aguardando-a para curtir o veraneio. Para ocasiões como essa, ela leva medicamentos para os animais, itens de segurança e identificação e, inclusive, biquínis e maiôs.

Taissa mostrou para reportagem de O Liberal o que costuma levar para a diversão na praia. “Isso daqui (itens) é um final de semana de praia. É todo um preparativo desde Belém até chegar em Salinas. Tudo para eles (cães). A proteção de vacina, antiparasitários. Toda vez que viajo com eles tomo esses cuidados (...), que na época de sol preciso muito mais. Ainda tem guarda-sol, piscininha, porque fica muito quente”, contou ela.

“Quando viajo, meus gatos ficam. Aí vem uma catsister (profissional especializado em cuidar de bichanos) duas vezes ao dia, durante o período que estive viajando”, acrescentou.

Cuidados para a viagem

Aos motoristas, é importante estar atento se o pet está dentro das exigências que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Segundo o Detran, o CTB proíbe o transporte de animais soltos, no colo de algum dos ocupantes do veículo, em porta-malas ou na área externa de caçamba e picapes. Para isso, é necessário colocá-los em uma caixa de transporte adequada ou em uma gaiola, conforme a espécie. A infração para quem descumpre essa norma é considerada média e o condutor pode ser punido com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH.

Com relação aos aviões, a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) diz que o transporte de bagagens especiais e de animais deve observar o regime de contratação e procedimento de despacho próprio e as regras são definidas pelas empresas aéreas. Essas regras e informações, conforme dito pela Anac, devem ser disponibilizadas pelo transportador, por meio do seu endereço eletrônico ou atendimento telefônico. “As regras para o transporte de animais domésticos devem ser verificadas com a empresa, que poderá autorizar a movimentação no interior ou no porão da aeronave. De acordo com o porte ou a raça, o animal terá que usar focinheira para ter acesso ao terminal do aeroporto.

Além das regras da empresa aérea, pode haver exigências de outros órgãos para o transporte de animais domésticos que variam de acordo com o tipo de viagem, seja doméstica ou internacional”, explicou a Agência. A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) foi procurada para comentar os cuidados fundamentais para quem for viajar em embarcações. A redação aguarda resposta.

Valentina, é uma das duas cadelas, que irão com Taissa. Ela tem 11 anos e é portadora de paralisia. Em um perfil no Instagram, que conta com 13 mil seguidores, a tutora publica a rotina de Valentina. Por conta da condição, a tutora leva cadeira de rodas para a pet. Da mesma forma, Raicka, que completará 15 anos no mês que vem, Octávio, de 3 anos e meio, e mais novo, George, de 1 ano e meio, não veem a hora para botar as patas na areia.

“Na hora de ir para praia, vai todo mundo. Como a alimentação deles é natural, a comida vai dentro do isopor. Eu aproveito, assim como eles (cachorros). Preparo protetor solar, colete salva-vidas, identificação sempre, principalmente, no cachorro pequeno, muita água, vasilha de água e coleira aprova d’água. Para a Valentina, são os mesmos cuidados. Ela brinca também, vai para a água e aproveita como eles (os outros animais)”, concluiu.

Recomendações

Antes de viajar, é importante que os tutores levem os pets para uma consulta veterinária para verificar o estado de saúde do animal, como recomenda a veterinária Ellen Eguchi. “É importante, sim, fazer exame, ver como é que ele está de saúde até para que o tutor tenha uma viagem mais tranquila. Existem algumas doenças que são mascaradas pelo dia a dia, como o problema hepático, algum problema renal, que o tutor vai não consiga verificar de primeira e, levando no veterinário, ele pode acabar detectando e fazendo as considerações pertinentes para que essa viagem seja mais confortável possível”, recomenda Ellen.

“Algumas viagens intermunicipais a gente sabe que tem áreas que são endêmicas de determinadas doenças, como leishmaniose e a própria dirofilariose que é a doença do verme do coração. Aí a gente pode tomar medidas preventivas para que esse indivíduo não adquira essa doença, como o uso de coleira repelente, a própria aplicação de medicação no animal para que ele não adquira essas doenças que o mosquito ou o vetor que vá levar essa doença não consiga atingir esse indivíduo. Tudo isso o tutor só vai ficar sabendo quando levar no veterinário”, explica.

Para a viagem, Ellen destaca cuidados importantes que os tutores devem seguir. Em casos de trajetos interestaduais, é necessário que o tutor tenha à mão um atestado de viagem, conforme relata a especialista. O documento “é emitido por um médico veterinário, que é um atestado de exame clínico, descrevendo, além obviamente de que o animal está sadio, que ele não tem nenhuma patologia aparente, que ele está com as vacinas em dia”.

Seja para deslocamentos feitos de carro ou de avião, Ellen recomenda a o que se atentar: “Se for de avião, por exemplo, respeitar a normativa da empresa quanto à caixa de transporte, verificar a viabilidade desse animal de ir na cabine com o tutor. Dependendo do porte, existem algumas empresas que aceitam que ele [o animal] vá na cabine dentro do avião mesmo com o tutor. Senão, se ele for na parte de carga, colocar numa caixa de transporte bem confortável, que respeite a normativa para que ele tenha uma viagem tranquila”.

“E se for de carro ou de ônibus, que normalmente os animais costumam enjoar, tem que ter cuidado, verificar com o veterinário a possibilidade de uma medicação antiemética para esse indivíduo não vir a vomitar no transporte. E ficar sempre de olho se ele está com sede, dá umas paradas para que ele possa fazer xixi, dependendo do tamanho da viagem”, finaliza.

É importante se atentar:

É necessário colocar os animais em uma caixa de transporte adequada ou em uma gaiola, conforme a espécie

No caso de viagens de avião, de acordo com o porte ou a raça, o animal terá que usar focinheira para ter acesso ao terminal do aeroporto.

Levar os animais ao veterinário antes da viagem

Tutores devem portar um atestado de viagem emitido por um profissional

(Colaborou Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)