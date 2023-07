Dona de agência de viagens indica três destinos nacionais que valem a pena viajar em baixa temporada

Nas férias de julho os preços das passagens e hospedagens tendem a ser mais altos. Mas em compensação, de agosto a outubro, são os meses conhecidos como baixa temporada, quando a procura por turistas é menor e, consequentemente, os preços ficam mais acessíveis. Por isso, muitos brasileiros optam por escolher essas datas para realizar passeios e viver o descanso.

Para a microempreendedora Izabelle Araújo, dona de uma agência digital que cria roteiros personalizados de viagens, o principal custo benefício da baixa temporada ainda é a possibilidade de viajar sem precisar enfrentar filas quilométricas para conhecer atrações turísticas.

“Você tem restaurantes menos cheios e não é fácil de estacionar se você tiver de carro. Para mim, a experiência na baixa temporada é muito melhor, porque você não fica em locais lotadas”, complementou.

Izabelle pontuou que viajar na baixa temporada , ou seja, fora das férias escolares e feriados só se torna proveitoso para aqueles que podem ter uma maior flexibilização. E, se você se encaixa nesse perfil e está procurando dicas de destinos nacionais para viajar no segundo semestre de 2023 sem gastar muito, precisa anotar as indicações dela.

O primeiro destino, que antes era considerado caro, mas começará a ficar barato a partir de setembro, é a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Segundo ela, Belém ganhou um voo direto para a cidade, que sai aos domingos e retorna aos sábados, dando uma semana de folga para o turista. As passagens estão girando em torno de R$ 700 ida e volta.

“Podem ser feitos passeios de buggy ou quadriciclo, aproveitar as praias, visitar o Parque das Dunas e as Dunas de Genipabu”, indicou Izabelle.

Já para os amantes de atividade física ao ar livre, ela indica a cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Agente de viagem afirmou que nesta época do ano o lugar começa a esquentar, favorecendo passeios de bicicletas, trilhas e cachoeiras. As passagens de ida e volta giram em torno de R$ 1.000 a R$ 1.100.

“A gastronomia também é um ponto forte da cidade, com muitos frutos do mar”, acrescentou.

Por último, Izabelle citou as cidades de Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul, que são indicados para quem quer turistas que querem, de fato, turistar e aproveitar muitas atrações. Ela indica que as idas sejam feitas entre os meses de agosto a outubro.

“As atrações são inúmeras, dentre elas parques ao ar livre, museus de curiosidades, carros, personagens, vinícolas, chocolates, passeios como o Trem Maria Fumaça, tour de cerveja, noites alemãs, suíças e italianas com gastronomia típica e música”, complementou.