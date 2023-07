Youtuber Jhonny Rylston lista games para jogar com toda a família

Jhonny Rylston, mais conhecido como “Pai” por seus fãs, é um empresário e influenciador digital que mudou de vida quando viralizou na internet, em 2017, com seu canal no YouTube, o “Pai Também Joga”. O conteúdo tem como foco os videogames e já acumula mais de 762 mil inscritos. No Instagram, são quase 300 mil seguidores.

“Para mim, os benefícios de os pais jogarem com os filhos são muitos e diversos, entre eles estão o fortalecimento dos laços familiares, fortalecendo o relacionamento entre pais e filhos, com momentos de diversão e interação, criando assim memórias afetivas. O estímulo do pensamento estratégico, com jogos que promovem a resolução de problemas e o raciocínio lógico. E também o desenvolvimento de habilidades sociais, como cooperação e respeito mútuo em jogos de cooperatividade. Esses benefícios podem variar de acordo com o tipo de jogo e a forma como os pais e filhos interagem durante a atividade”, disse Jhonny Rylston.

O influenciador e Youtuber listou games que podem ser jogados por toda a família. “As principais dicas que eu, como um Pai que gosta muito de jogar em família, posso dar para os pais que estão começando nesse mundo são escolher jogos adequados para a idade dos seus filhos, estar aberto e ser paciente para aprender junto com seus filhos, pois os jogos online podem ter mecânicas e controles diferentes, então aproveite a oportunidade para aprender e se divertir juntos. E claro, aproveite o momento! Lembre-se de que o objetivo principal é se divertir e passar um tempo de qualidade juntos. Aproveite os momentos de risadas, desafios e conquistas compartilhadas”, pontua.

Confira as dicas:

- Roblox: O Roblox é uma plataforma com diversos jogos online criados pelos próprios jogadores. O Roblox permite que os pais e as crianças criem seus próprios jogos e personagens. Estimulando a criatividade, a imaginação e a capacidade de resolver problemas.



- Mario Party: O jogo é uma experiência multiplayer divertida e competitiva, onde os jogadores competem em um tabuleiro virtual e também participam de uma variedade de minijogos com os personagens clássicos do Super Mario Bros. Mario Party pode ser jogado por até 4 pessoas simultaneamente no mesmo console. É um jogo divertido e competitivo, ótimo para ser jogado em família.

- Just Dance: Um jogo de dança em que os jogadores seguem os movimentos de dança na tela e competem para obter a melhor pontuação. É um jogo que ajuda as crianças a se exercitarem de forma divertida. Além de proporcionar momentos muito engraçados ao tentar imitar os passos de dança.