Escritora e produtora de conteúdo Maidy Lacerda compartilha suas dicas de séries e filme

Com quase 270 mil seguidores no Instagram e mais de 1, 680 milhões de inscrições no canal Dear Maidy, no Youtube, Maidy Lacerda compartilha conteúdo voltado para filmes e séries.

A jovem de 26 anos, também é escritora. O livro ‘O Diário de uma Princesa Desastrada’ lançado em junho do ano passado, está na lista de mais vendidos do público infanto-juvenil na lista da Veja e Publish News.

VEJA MAIS

A obra também foi publicada em Portugal.

‘O Diário de uma Princesa Desastrada’ conta a história da atrapalhada princesa Amora que tem um segredo: Ninguém pode saber que ela é a princesa de Florentia. Torres altas, maçãs envenenadas e bruxas más, estão presentes na trama. No enredo, a Rainha Stena nunca revelou o rosto da princesa e criou um disfarce para a filha, ou seja, no dia a dia a Princesa Amora finge que é apenas Florentina, porém, ela é tão desastrada que só arruma confusão e ainda irá descobrir um segredo.

Em julho, Maidy Lacerda lança ‘O Diário de uma Princesa Desastrada 2’. (Divulgação)

No próximo mês, Maidy Lacerda irá lançar ‘O Diário de uma Princesa Desastrada 2’, antes disso, ela indicou duas séries e um filme, que são adaptações literárias, no EU RECOMENDO de hoje:

- De volta aos 15: “A série é incrível e aquece meu coração ver uma adaptação literária nacional fazendo tanto sucesso! A série é divertida, tem muitas referências a adolescência dos anos 2000, o que me lembra bastante da minha própria adolescência e traz aquela nostalgia muito gostosa!”

- A escola do Bem e do Mal: “Essa é para quem é fã de contos de fadas! O universo da história é incrível, mostrando a Escola do Bem e do Mal onde estudaram personagens icônicos como Branca de Neve e Cinderela. A adaptação tem muitas diferenças da obra original, mas o filme é muito divertido e as histórias dos livros também! Vale a pena!”

- Anne With an E: “Essa série é um amor, uma daquelas que você quer abraçar a personagem principal e virar melhor amiga dela! A série já foi finalizada, então é perfeito para maratonar sem medo de não ter mais episódios para assistir.”