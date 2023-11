Cineasta Maíra Oliveira se torna a primeira mulher negra a assinar criação da Disney Brasil

No cenário audiovisual brasileiro, a chegada de uma nova série nos catálogos dos streamings sempre desperta expectativa e curiosidade. E quando essa produção é assinada por uma mulher negra, a relevância se torna ainda mais marcante. É exatamente isso que vai ocorrer com “A Magia de Aruna”, a mais recente criação da roteirista carioca Maíra Oliveira, que não só traz uma narrativa repleta de magia e mistura, que fala sobre a importância das relações de amizade, mas também faz história ao se tornar a primeira mulher negra a assinar uma criação com a Disney Brasil. Com seis episódios e um elenco estelar, incluindo as atrizes Giovanna Ewbank, Cleo Pires e Erika Januza, a série tem data marcada para estrear no dia 29 de novembro.

A conquista de Maíra ao assinar com streaming é um marco significativo no cenário audiovisual brasileiro. No entanto, para a roteirista o feito é visto com uma certa tristeza ao constatar que muitas outras cineastas, roteiristas, diretoras e produtoras negras fizeram contribuições significativas e tiveram seus espaços negligenciados.

“Estamos escrevendo há muito tempo. Não sou a primeira roteirista negra. A história do cinema nacional conta com grandes mulheres negras. O que percebemos é a falta de oportunidades para que elas ocupassem esses espaços, os quais ocupo hoje, assim como outras também têm ocupado em outras plataformas de produtoras”, afirmou a carioca, citando Renata di Carmo como uma das suas inspirações e precursoras no ramo, em entrevista exclusiva com o Grupo Liberal.

Desafios e inspirações

Segundo Maíra, muitos foram os desafios enfrentados na produção da série “Magia de Aruna”, especialmente quando se tratava de atender às expectativas de um público acostumado ao nível de qualidade, por exemplo, da franquia Marvel - presente no catálogo do serviço de streaming.

Elenco da série "A Magia de Aruna" (Divulgação)

“Acredito que a direção de arte, a caracterização e o figurino, conduzidos por profissionais de extra excelência, mulheres com uma carreira sólida no mercado, foram fundamentais para chegar a uma proposta de série que atende a tudo que o gênero pede e ainda assim consegue se adequar à realidade brasileira”, complementou a roteirista.

Ao ser questionado sobre a premissa da série, Maíra compartilhou que a história gira em torno de Mima, uma jovem dotada do poder da hiper empatia. Desconhecendo suas origens, a protagonista foi levada a acreditar que a magia é algo negativo, mas tudo muda quando surpreendentemente ela desperta três bruxas centenárias. Juntas, elas vão embarcar em uma jornada de autodescoberta e aceitação.

“O conceito da série dialoga intimamente com a infância e adolescência de muitas meninas - sobretudo em meninos negras como eu -, que em algum momento desacreditaram na própria voz, pelos preconceitos de gênero, classe e raça que estruturam nossa sociedade. Poder falar disso através dessa metáfora, de uma forma lúdica, é ampliar o debate sobre o impacto das opressões sociais em uma parcela enorme da população, que se verá ali representada pelas nossas bruxinhas”, afirmou Maíra.

Para abordar os aspectos da magia, que frequentemente são associados a feitiçaria e rituais, a roteirista realizou uma pesquisa cuidadosa para garantir autenticidade à narrativa. “Buscamos se distanciar de referências de matrizes religiosas existentes, justamente para que o público pudesse imergir no universo dessa história a partir do momento em que as regras do jogo vão sendo apresentadas pelos personagens”, explicou a roteirista.

Contribuições na Amazônia

Além da sua atuação no cenário nacional, Maíra também teve participação há alguns anos no Laboratório de Narrativas Amazônicas, uma iniciativa da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (APAN). Na época, ela ministrou aulas de roteiro em Belém, ressaltando a importância de ampliar as oportunidades para profissionais e projetos na região Norte.

“Grandes narrativas e histórias ainda não contadas emergem dessa territorialidade. Espero ter contribuído, mesmo que modestamente, para que as narrativas negras da Amazônia, oriundas do Laboratório, possam competir no mercado de maneira igualitária e, mais que isso, se destaquem, pois são merecedoras desse reconhecimento”, afirmou a roteirista ao relembrar sua passagem na cidade.

Mais do que compartilhar conhecimentos, Maíra teve a oportunidade de conhecer lugares, como a Ilha do Combú, e vivenciar a riqueza cultural da região. Ela destacou na entrevista o acolhimento das pessoas como um dos pontos mais marcantes e expressou o desejo de retornar para explorar Belém e suas peculiaridades.

“Ter conhecido tanta gente potente, tanta gente bacana, que de fato me enriqueceu muito e enriquece muito a minha trajetória. Quero conhecer mais as aparelhagens, curtir o Baile da Saudade, e quero estar com tempo para poder curtir e, quem sabe, também poder saber a hora que vai chover”, disse a carioca aos risos.