RBD no Brasil: Anahí sofre acidente grave e inusitado durante ensaio da turnê da banda

Em preparação para turnê de retorno do RBD, Anahí informou aos fãs, por meio de uma rede social, que sofreu um grave acidente durante a pré-produção: ela teria perfurado o tímpano ao ponto de causar sangramento.

Na publicação, a artista compartilhou uma foto do ouvido machucado, onde contou que o acidente ocorreu quando fazia os moldes para os fones intra-articulares usados nos shows, que teriam quebrado dentro do ouvido. No post, ela ainda afirmou que não conseguia escutar nada, preocupando os fãs.

Anahí foi encaminhada às pressas ao hospital mais próximo. O diagnóstico do médico de plantão foi que o acidente teria causado uma pequena perfuração no tímpano. No texto publicado por ela, afirma que a intérprete de Mia Colucci sentia dores e temia problemas mais graves.

"O material quebrou dentro do ouvido e eles puxaram até que ele saísse por completo. "Esse foi o resultado. Dói. Acho que nunca chorei de dor assim. Não ouço nada", apontou.

Turnê de RBD no Brasil está prevista para novembro deste ano

A volta da banda RBD está prevista para 25 de agosto nos EUA. No Brasil, o grupo faz seu primeiro show em 9 de novembro (no Rio). Outras apresentações estão marcadas para os dias 10 (também na Cidade Maravilhosa), 12, 13, 16, 17, 18 e 19 (essas seis datas em São Paulo).

