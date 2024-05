'Vida virou do avesso', desabafa paraense Marcus Vinicius sobre fama após BBB 24

O paraense Marcus Vinicius, 30, foi o oitavo eliminado do BBB 24. Mesmo com a eliminação precoce, o ex-participante tem curtido a fama. Após sua trajetória no reality da Globo agradar o público, ele disse que sua vida "virou do avesso".

Morando em São Paulo, o paraense busca novas oportunidades profissionais, depois largar a carreira de comissário de voo: "Minha vida virou do avesso. Hoje muitas pessoas me conhecem. Nem se compara com o que era antes. Muitas coisas que faço hoje são em São Paulo. Antes eu morava em Guarulhos com um amigo. Então estou me mudando para o centro. São muitas mudanças grandes na minha vida."

Em entrevista à revista Quem, Marcus Vinicius que não tem planos de retomar a antiga profissão e que vai se aventurar na vida artística. O ex-BBB disse que recebeu conselhos de veteranos do reality: "Conheci muita gente bacana depois que saí do programa, que participaram de outras edições, e pessoas da mídia, que me disseram estar muito interessadas em me ajudar a entender esse mundo novo. A gente fica famoso da noite para o dia e tem muita coisa para assimilar. Tem somado bastante."

Em busca de destaque no ramo artístico, o paraense agora aposta nos estudo. "Saí do programa com as pessoas falando que eu tinha que ser apresentador porque eu me expressava muito bem e tinha carisma. Modéstia à parte, tenho um pouquinho mesmo. Como a galera está confiando bastante em mim, acho que vale a pena estudar. Acredito que tudo tem que ser baseado em estudo", disse.

Marcus ainda falou sobre aproveitar o que vem pela frente: "Resolvi por enquanto pausar a minha carreira de comissário e aproveitar as oportunidades que têm aparecido e que vão aparecer. Mas nada na vida é imutável. Se algum dia eu quiser voltar a voar, comissário já sou e vou continuar sendo sempre."