Família é Tudo: quem esfaqueou Luca? Verdade sobre o crime vem à tona

Os próximos capítulos da novela "Família é Tudo", que vai ao ar de segunda a sábado, pela Rede Globo, mostrarão a verdade sobre quem, de fato, esfaqueou Luca (Jayme Matarazzo). Tudo virá à tona quando Electra (Juliana Paiva) decidir reabrir o processo para investigar o crime. Preocupados, Jéssica (Rafa Kalimann) e Hans (Rapahel Logam) vão admitir que armaram o crime para incriminar Electra.

Cenas de flashback mostrarão como tudo aconteceu

"Quem armou pro Luca ser esfaqueado foi você! Eu só arranjei um bandido pra fazer o serviço sujo. Cê sempre disse que não era pra matar o Luca. Que era só pra deixar ele ferido, pra Electra ser acusada de homicídio e o caminho ficar livre pra você", dirá Hans para a vilã.

Jéssica, por sua vez, confirmará que o plano deu certo, afinal, Electra foi presa e ela conseguiu se aproximar de Luca.

"Não vem, não. Cê tava louco pra dona Frida [Arlete Salles] se decepcionar com os netos, pra ela te colocar no testamento. O meu plano beneficiou nós dois! E cê fez a sua parte direitinho. Cê arranjou uma garota pra dopar a Electra naquela festa. Lembra?", disparará Jéssica.

Flashback do crime

Neste momento, o público verá o flashback do crime e descobrirá quem esfaqueou Luca. Em uma festa, uma moça colocou uma substância na bebida de Electra, deixando a jovem bastante agitada e, consequentemente, drogada. Em outra cena, um homem encapuzado entrou no quarto de Luca e conseguiu dopá-lo. Com ele desmaiado na cama, o bandido tirou uma faca do casaco para esfaqueá-lo. As cenas do ataque não serão exibidas.

O capítulo, então, retomará ao presente com Jéssica resumindo: "Todo mundo achou que foi a Electra que esfaqueou o Luca, e a trouxa acreditou que foi o traficante que tava ameaçando ele. Ninguém suspeitou de mim", dirá.

A preocupação é que a nova investigação pode descobrir que as imagens das câmeras de segurança foram editadas e a verdade ser revelada. Assim, para se manter longe do centro do processo, a vilã tem um novo plano: matar Electra. "Tem que ser algo definitivo", afirmará a moça.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com