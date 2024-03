Por que não tem beijo em doramas coreanos? Entenda a ausência nos k-dramas

Em K-dramas, os doramas originais da Coreia do Sul, é comum a ausência de beijos e outras cenas mais íntimas entre os personagens. Esse costume está ligado à cultura tradicional e modesta da sociedade coreana, que reprova demonstrações de afeto em público. A influência do antigo modo de viver ainda é forte no país.

Beijos, abraços, carícias e outros gestos de carinho não são bem vistos quando feitos em público na Coreia do Sul. Essa cultura tradicional é parte de uma sociedade mais conservadora na vida pública, que valoriza estabilidade e compromisso em relacionamentos. Os namoros, de modo geral, são baseados em modéstia e discrição.

Os K-dramas refletem fortemente o dia a dia dos coreanos. Sem beijos quentes, cenas de sexo ou sensualidade, os relacionamentos nos doramas, de modo geral, são abordados de forma puramente romântica. Apesar disso, influências modernas e ocidentais já estão impactando o “jeito coreano” de namorar.

No dorama "Pretendente Surpresa", Jun Young-seo (Seol In-ah) se encontra às cegas com Shin Ha-ri (Kim Se-jeong) (Reprodução)

Na Coreia do Sul, encontros às cegas, ou “blind dates”, são normais. Para essa cultura, é comum que amigos e familiares apresentem duas pessoas solteiras com interesses em comum. No k-drama “Pretendente Surpresa”, a jovem Shin Ha-ri (Kim Se-jeong) vive essa experiência Jun Young-seo (Seol In-ah) a pedido de uma amiga. O dorama possui 12 episódios e está disponível na Netflix.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)